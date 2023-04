Dieser Blick geht viral! So erlebt Miro Klose eine deftige Eishockey-Schlägerei

Mit solch einer Intensität hatte er ganz offensichtlich nicht gerechnet. Beim Eishockey-Duell in der Schweizer National League zwischen dem HC Davos und dem Lausanne HC (0:2) tummelte sich unter den Zuschauern im Eisstadion Davos auch der deutsche Ex-Fußball-Weltmeister Miroslav Klose (44). Als es direkt vor seinen Augen zu einer Prügelei auf dem Eis kommt, wirkt Klose vollkommen erschrocken. Ein Video der Szene mitsamt dem verdutzten Blick des früheren DFB-Stars ging in den sozialen Netzwerken viral.

In dem Clip ist zu sehen, wie Klose – der bis vor wenigen Wochen den österreichischen Erstligisten SCR Altach trainiert hatte – in der ersten Reihe der Zuschauerränge sitzt und interessiert das Eishockey-Match zwischen Davos und Lausanne verfolgt. Als sich direkt vor ihm jedoch die Spieler prügeln, wirkt Klose nicht mehr ganz so entspannt wie zuvor.

Miroslav Klose reagiert entsetzt auf Eishockey-Prügelei

Mit zunehmender Dauer reißt der Weltmeister von 2014 seine Augen immer weiter auf, wirkt schockiert von der Härte auf dem Eis. Kloses Blick, der von der Kamera im richtigen Moment eingefangen wird, wurde in der Folge zu einem kleinen Internet-Hit und erhielt alleine bei Instagram Zehntausende Likes und wurde etliche Male geteilt.

Seit seinem Aus in Altach ist Klose derzeit vereinslos. Der inzwischen 44-Jährige musste in Österreich nach nur vier Siegen aus 22 Spielen in der Bundesliga Ende März seinen Posten räumen.