Nach nur neun Monaten als Trainer: WM-Held Miro Klose gefeuert!

Der vom Abstieg bedrohte österreichische Erstligist SCR Altach trennt sich nach nur neun Monaten von Trainer Miroslav Klose. Das teilte der Klub am Montag mit. Auch Co-Trainer Slaven Skeledzic wird von seiner Arbeit freigestellt. Ein Nachfolger soll „im Laufe der Woche“ präsentiert werden.

WM-Rekordtrschütze Klose war seit Sommer 2022 Cheftrainer des SCR Altach. Doch seine erste Trainerstation war bislang nicht von Erfolg gekrönt. Altach wartet seit Oktober auf einen Sieg, kämpft gegen den Abstieg. Den Grunddurchgang der österreichischen Bundesliga beendete der Klub auf dem letzten Tabellenplatz. Nun geht es für die Vorarlberger in der Relegationsrunde um den Klassenerhalt – ohne Klose, den Weltmeister von 2014.

Klubbosse erhoffen sich „neuen Impuls“ durch Trainerwechsel

„Im Zuge unserer Analyse sind wir zur Entscheidung gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um unser Ziel Klassenerhalt, dem wir alles andere unterordnen, zu erreichen“, wird Sportdirektor Georg Festetics in der Mitteilung des Klubs zitiert. Er wünschte Klose dennoch alles Gute für die Zukunft: „Miroslav hat alle Voraussetzungen, um auch als Trainer große Erfolge zu feiern. Ich möchte Miroslav meinen Dank für die Zusammenarbeit aussprechen, bei welcher die Interessen des Vereins immer im Mittelpunkt gestanden sind“, so Festetics.

ℹ️ Der SCR Altach hat sich nach einer umfassenden Analyse des Grunddurchgangs mit Miroslav Klose darauf verständigt, die gemeinsame Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden!



Auch Co-Trainer Slaven Skeledzic ist mit sofortiger Wirkung freigestellt.



Auch Christoph Längle, der Geschäftsführer von Altach, bedankte sich bei Klose für die geleistete Arbeit: „Miroslav Klose hat vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben und es war eine riesige Erfahrung, ihn als Trainer und vor allem Menschen in Altach erlebt zu haben. Ich möchte mich bei Miro und seinem Co-Trainer Slaven Skeledzic für die geleistete Arbeit bedanken.“ Daher schmerze der Trainerwechsel „enorm“. Dennoch stünde „über allem, dass der SCR Altach auch in der Saison 2023/24 in der Bundesliga vertreten ist.“

Klose war vor seinem Trainer-Amt in Altach Nachwuchs- und Co-Trainer beim FC Bayern gewesen. 2014 wurde er mit Deutschland Weltmeister.