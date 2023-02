Deutscher Triathlon-Star startet bei Ironman-EM in Hamburg

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno wird in seinem letzten Karrierejahr bei der Europameisterschaft in Hamburg starten. Dies teilte der 41-Jährige via Instagram mit. “Ich freue mich sehr, nach der langen Zeit wieder zurück in die Triathlon-Hochburg Hamburg zu kommen und nun auch einen Ironman dort zu absolvieren”, sagte Frodeno mit Blick auf das für 4. Juni angesetzte Langstreckenrennen.

Anders als noch im vergangenen Jahr verzichtet er auf einen Start bei der traditionsreichen Challenge Roth. Frodenos Einstieg in die Saison wird nach langer Verletzungspause am 1. April der 70.3 Ironman Oceanside, es folgen die PTO European Open am 5. Mai.

Frodeno Karriereende steht bereits fest

Nach der EM-Teilnahme steht schließlich am 6. August mit den PTO US Open die WM-Generalprobe an. Das Jahreshighlight findet in diesem Jahr am 9. September statt, Austragungsort ist Nizza statt Hawaii.

Frodeno hatte bereits in der Vorsaison für Ende 2023 sein Karriereende angekündigt. Wegen diverser Verletzungen hatte er die vergangenen beiden Weltmeisterschaften verpasst. (sid/lmm)