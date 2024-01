Bei der EM ein Star: Deutscher Handball-Held spielte Fußball für den HSV

Er ist einer der Stars der deutschen Handball-Nationalmannschaft und neben Keeper Andreas Wolff das Gesicht der Heim-EM. Die Rede ist vom 23-jährigen Spielmacher Juri Knorr. Dass seine professionelle Sportkarriere in diese Richtung geht, war allerdings nicht immer klar.

Was viele nicht wissen: Knorr spielte noch bis 2015 Fußball, unter anderem im HSV-Nachwuchs. Er ist also ein Hamburger Jung, naja, er war es zumindest.

Knorr hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater

Der heutige Bundesliga-Profi von den Rhein-Neckar Löwen wuchs in Bad Schwartau auf. Sein Leben drehte sich immer schon um Sport, was mit einem Ex-Nationalspieler als Papa nicht sonderlich verwundert. Vater und Sohn pflegen ein gutes Verhältnis. Schon in der Kindheit wurde Juri sehr unterstützt.

Thomas Knorr hat laut seinem Sohn „so eine Mentoren-Rolle, die immer an meiner Seite war, aber nie wirklich geurteilt hat, ob das schlecht oder gut war, sondern immer darauf bedacht war, ob ich mich wohlgefühlt hab“. In einer Dokumentation der ARD („Handball-EM 2024: Die deutschen Stars privat wie nie“) schwärmt der heute 23-Jährige: „So sollte sich ein Vater verhalten.“

Thomas Knorr war ebenfalls erfolgreicher Handballer

Knorr Senior fing genau wie später Sohn Juri beim VfL Bad Schwartau an mit Handball. Er lief in den Neunzigern für den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt auf, in den frühen 2000ern dann auch für den HSV Handball in Hamburg. Auf der Königsposition im Handball, dem linken Rückraum, erzielte er 199 Tore für die deutsche Nationalmannschaft in 83 Spielen.

Thomas Knorr spielte jahrelang in der Bundesliga Handball. imago/ Sabine Lutzmann

Nun ist Juri Knorr an der Reihe, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Wobei der Youngster schon jetzt eine sensationelle Karriere vorweisen kann, die zudem noch am Anfang steht.

Juri Knorr spielte mit Fiete Arp und Josha Vagnoman beim HSV

Die Handball-Welt kann sich glücklich schätzen, ihn zu haben, denn das war nicht immer Juris einziger Traum. Er spielte bis er 15 wurde sowohl Fußball als auch Handball, beides ziemlich gut. Seine Fußballkarriere startete in Bad Schwartau, bis zur Saison 2011/12, in der er den Weg nach Hamburg fand. In der U12 des HSV spielte Juri Knorr an der Seite von den heutigen Bundesliga-Profis Fiete Arp und Josha Vagnoman (alle Jahrgang 2000).

Damals schon mit der Rückennumer 10 mischte Juri das Mittelfeld der Rothosen auf. Letztlich entschied er sich mit 15 Jahren bewusst gegen den Fußball, doch wieso? „Beim Fußball war es schon mit 12, 13 so, dass ich Druck gespürt habe, das kannte ich im Handball nicht“.

Darum entschied sich Juri Knoor gegen den Fußball

Der sonst sehr ehrgeizige Knorr fühlte sich im Handball „immer ein bisschen wohler“, da die Atmosphäre „immer ein bisschen familiärer war“. Außerdem fand er damals mehr Spaß in seinem heutigen Beruf.

Juri Knorr war in den meisten Spielen der EM bester deutscher Werfer. IMAGO/Maximilian Koch

Nur ein Jahr später kam der erste Kontakt mit dem Handball-Riesen FC Barcelona zustande. Knorr wechselte mit 18 in die Hauptstadt Kataloniens, wo er Seite an Seite mit Stars wie Dika Mem, Perez De Vargas und Ludovic Fabregas Erfahrungen sammelte.

Mittlerweile ist Knorr Spielmacher bei den Löwen sowie in der Nationalmannschaft – und die Hoffnung der deutschen Fans auf das EM-Halbfinale. Am Montagabend (20.30 Uhr, ZDF live) ist ein Sieg in Köln gegen Ungarn dafür Pflicht.