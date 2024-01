Der Traum ist aus! Wellinger verpasst Triumph bei der Vierschanzentournee

Ryoyu Kobayashi ist nach 2019 und 2022 zum dritten Mal Gesamtsieger der Vierschanzentournee. Deutschlands Skisprung-Hoffnung Wellinger muss sich geschlagen geben.

Ryoyu Kobayashi hat zum dritten Mal die Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen und einen deutschen Triumph erneut verhindert. Der 27 Jahre alte Japaner verteidigte seinen Spitzenplatz in der Gesamtwertung am Samstag in Bischofshofen gegen den Deutschen Andreas Wellinger. Kobayashi hatte die Tournee bereits 2019 und 2022 gewonnen. Mit dem dritten Titel zog der Ausnahme-Athlet unter anderem mit Kamil Stoch aus Polen und dem ehemaligen DDR-Springer Helmut Recknagel gleich. Nur Janne Ahonen (fünf Titel) und Jens Weißflog (vier) haben die Tournee häufiger gewonnen.

Kraft sichert sich Tagessieg, Wellinger wird Fünfter

Das vierte und letzte Springen gewann vor 14.300 Zuschauern Österreichs Stefan Kraft vor Kobayashi und Anze Lanisek aus Slowenien. Der 28 Jahre alte Olympiasieger Wellinger, der in Bischofshofen Fünfter wurde, verteidigte nach einer starken Tournee Gesamtrang zwei.

Das könnte Sie auch interessieren: Brutaler Absturz: Deutscher Skisprung-Weltmeister erlebt neuen Tiefpunkt

Das weitere deutsche Team um die Hoffnungsträger Karl Geiger und Pius Paschke erlebte dagegen eine schwache Tournee. Gesamtdritter wurde Kraft, der weiter das Gelbe Trikot des Weltcup-Führenden trägt. (jh/dpa)