„Der Rothenbaum kann brennen!“ Hamburger Duo bei Beach-Turnier im Hauptfeld

Start nach Maß für Laura Ludwig und Luisa Lippmann beim Heimspiel am Rothenbaum! Die EM-Dritten gewannen am Mittwoch ihre beiden Qualifikationsspiele souverän und sicherten sich so ihren Platz in der Hauptrunde des Elite-16-Turniers. Und das Hamburger Duo ist jetzt heiß auf mehr.

„Der Rothenbaum kann brennen und wir brennen auch!“, kündigte Ludwig, Olympiasiegerin von 2016, für das am Donnerstag beginnende Hauptfeld an. Direkt zum Start der Qualifikation hatte sie mit ihrer Partnerin eine echte Mammutaufgabe vor sich, setzte sich im deutschen Duell gegen Lea Sophie Kunst und Leonie Körtzinger aber souverän in zwei Sätzen mit 21:16, 21:18 durch. Vor allem Lippmann glänzte mit ihren Blöcken am Netz gegen die erst kurzfristig in die Qualifikation gerutschten Kunst/Körtzinger, die wie schon bei der EM in Wien gegen ihre Landsfrauen ausschieden.

Ludwig/Lippmann erhielten Applaus am Center Court

Und auch in Spiel zwei um den endgültigen Einzug ins Hauptfeld kam es für Ludwig/Lippmann zu einem Wiedersehen: Wie im Spiel um EM-Bronze bekamen es das Hamburger Duo im Quali-Finale mit den Schweizerinnen Joana Mäder/Anouk Vergé-Dépré zu tun. Anders als in Wien war diesmal aber kein dritter Satz nötig – Ludwig/Lippmann siegten souverän und unter großem Applaus auf dem Center Court mit 21:14, 21:12.

„Es ist geil, dass wir uns das selbst erarbeiten konnten und für unsere Arbeit auch belohnt wurden“, freute sich Lippmann über den Einzug ins Hauptfeld, das das Tandem aus deutscher Sicht am Donnerstag um 9 Uhr gegen Xue/Xia aus China auf dem Center Court eröffnen darf. Sandra Ittlinger/Karla Borger (10 Uhr) und Svenja Müller/Cinja Tillmann (11 Uhr) waren bereits fürs Hauptfeld gesetzt, Julia Sude/Isabell Schneider verpassten die Qualifikation.

Das könnte Sie auch interessieren: Knallstart! Ludwig und Lippmann mit brisantem Auftakt am Rothenbeach

Bei den Herren schlagen am Donnerstag außerdem die ebenfalls gesetzten Paul Henning/Sven Winter (14 Uhr) sowie Nils Ehlers/Clemens Wickler (15 Uhr) auf dem Center Court auf.