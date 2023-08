Knallstart! Ludwig und Lippmann mit brisantem Auftakt am Rothenbeach

Der Rothenbaum ist gerüstet für ein Beachvolleyball-Event der Spitzenklasse. Am Mittwoch beginnt das Elite-16-Turnier. Von einem sonst eher gemächlichen ersten Auftakttag mit der Qualifikation kann in diesem Jahr keine Rede sein. Beach-Queen und Publikums-Liebling Laura Ludwig muss an der Seite von Louisa Lippmann um einen Startplatz für das am Donnerstag beginnende Hauptfeld kämpfen. Es wartet ein brisantes Auftakt-Duell. Knallstart.

Gleich zu Beginn bekommen es die frischgebackenen EM-Dritten Ludwig/Lippmann auf dem Center Court überraschend mit ihren Landsfrauen Lea Sophie Kunst und Leonie Körtzinger zu tun (11.30 Uhr). Das Duo war erst in letzter Minute in die Quali gerutscht, da ein anderes Team abgesagt hatte.

Laura Ludwig und Louisa Lippmann in der Qualifikation vom Elite-16-Turnier gefordert

Die Siegerinnen spielen um 17 Uhr um den Einzug in das Hauptfeld der weltbesten Teams. Zwei Siege in der Quali sind nötig. Das dritte deutsche Frauen-Duo in der Quali, Julia Sude und Isabel Schneider, tritt zunächst gegen die Italienerinnen Got­tardi/Menegatti an (9.50 Uhr). Auch drei deutsche Männer-Tandems spielen in der Quali.

Die deutschen Teams, die direkt im Hauptfeld stehen und am Donnerstag eingreifen, sind bei den Männern Nils Ehlers und Clemens Wickler sowie Paul Henning/Sven Winter und bei den Frauen Svenja Müller/Cinja Tillmann und Sandra Ittlinger/Karla Borger.

Rund 12.000 Tickets sind laut Veranstalter für alle Turniertage verkauft. Traditionell brummt die Tageskasse. Der Eintritt auf die Anlage mit Court 2 ist frei, für den Center Court braucht es eine Eintrittskarte.