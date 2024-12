„Das war’s“: Deutscher Ski-Star verkündet bittere Nachricht aus dem Krankenhaus

Für den deutschen Skirennläufer Sebastian Holzmann ist die Saison beendet, noch ehe sie so richtig begonnen hat.

„Das war’s mit 24/25“, schrieb der Slalomspezialist bei Instagram, „gerade bin ich von meiner Kreuzband-Operation aufgewacht. Kein Traum, sondern ein wahr gewordener Albtraum.“ Dazu stellte er ein Foto aus dem Krankenbett, eines mit Krücken und ein Video, das ihn bei einem Trainingssturz zeigt.

Slalomspezialist Sebastian Holzmann hatte bei der WM 2023 überrascht

Sebastian Holzmann erlitt einen Kreuzbandriss. IMAGO/IPA Sport Sebastian Holzmann erlitt einen Kreuzbandriss.

Holzmann hatte 2023 mit Platz fünf bei der WM überrascht, im vergangenen Winter fuhr er regelmäßig in die Top 20. Der Start in diese Saison verlief dann nicht nach Wunsch, in Levi sowie Gurgl kam er jeweils nicht in die Punkteränge – jetzt die schwere Knieverletzung.

Das könnte Sie auch interessieren: Es geht ums Geld: Deutsche Olympiasiegerin rechtfertigt sich für OnlyFans

„Der körperliche Schmerz hält sich in Grenzen“, schrieb der 31-jährige Allgäuer, „aber innerlich geht’s mir aktuell nicht gut. (…) Gerade bin ich angeknackst, aber scheiße verdammt. Aufgeben ist keine Option!“ (sid)