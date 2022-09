„Das macht richtig Bock“: BVB-Stars feiern deutsche Basketballer

Es war das mit Abstand spannendste Spiel der bisherigen Basketball-EM. Der 109:107-Overtime-Sieg der deutschen Basketballer gegen Litauen versetzte die ganze Halle in Ekstase. Unter den Fans in Köln waren auch einige prominente Gesichter: Das BVB-Trio Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck und Mats Hummels jubelten den deutschen Nationalspielern von der Tribüne aus zu.

Insbesondere Hummels ist großer Basketball-Fan und überredete seine Mannschaftskollegen zu einem gemeinsamen Besuch der Partie. „Großartig, das macht Spaß“, jubelte Hummels am Mikrofon von „Magenta Sport“ und bekannte: „Das Niveau ist unglaublich hoch. Es ist heute auch schon ganz geil, dass von beiden Mannschaften viele Fans da sind. Die Stimmung ist fantastisch. Wir haben uns anstecken lassen. Wir gehen voll mit, das macht richtig Bock.“

Basketball-EM: BVB-Stars um Mats Hummels feiern DBB-Team

Hummels und seine Teamkollegen von Borussia Dortmund sahen unter den Körben vor allem einen Franz Wagner in bestechender Form. Der NBA-Star von den Orlando Magic sicherte dem DBB-Team mit einer starken Leistung den dritten Sieg im dritten EM-Spiel. „Fantastisch, er ist ein großartiger Spieler“, schwärmte Hummels von Wagner. „Man hat das Gefühl, es gibt wenige Limits für ihn. Das ist schon beeindruckend.“

Der 33-jährige BVB-Verteidiger traut den deutschen Basketballern im weiteren Turnierverlauf noch einiges zu. „Ich bin bei sowas immer patriotisch dumm“, lachte Hummels auf die Frage, ob das DBB-Team die erste Medaille seit 2005 gewinnen könne. „Deswegen traue ich der Mannschaft alles zu. So, wie die Mannschaft sich bisher präsentiert und mit dieser Stimmung im Rücken, kann es sehr weit gehen.“

Wie weit es für die deutschen Basketballer bei der EM tatsächlich gehen kann, wird sich im weiteren Verlauf des Turniers zeigen. Die nächste Aufgabe wartet schon am Dienstag gegen Titelverteidiger Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic (23). Erst vor einer Woche konnte das DBB-Team in der WM-Qualifikation einen eindrucksvollen 90:71-Sieg gegen die Slowenen einfahren. Für Hummels und den BVB geht es dagegen erst am Samstag weiter – dann müssen die Dortmunder im Topspiel beim DFB-Pokalsieger RB Leipzig antreten.