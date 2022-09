Das Drama nach dem Drama: Basketball-Star bricht Pressekonferenz schreiend ab

Schmerzensschreie nach dem sportlichen Drama: Die Strapazen des dramatischen Spiels gegen Deutschland waren Litauens Basketball-Star Jonas Valanciunas nach der EM-Partie deutlich anzumerken.

Der Center von den New Orleans Pelicans musste die Pressekonferenz nach dem 107:109 nach zweimaliger Verlängerung gegen Deutschland am Sonntag wegen Krämpfen abbrechen. Valanciunas humpelte schreiend vor Schmerzen aus dem Medienraum. Die intensive Begegnung in der Kölner Lanxess Arena hatte 50 Minuten gedauert.

Basketball: Litauen legt Protest gegen Deutschland-Niederlage ein

Und sie könnte noch ein Nachspiel haben: Litauen hat gegen die Wertung Protest eingelegt. Dies bestätigte Nationaltrainer Kazys Maksvytis am Sonntag in Köln auf der Pressekonferenz nach der Partie. „Ich verstehe immer noch nicht, wie uns die Schiedsrichter einen Freiwurf beim technischen Foul nicht ausführen lassen“, sagte Maksvytis.

Im dritten Viertel hatte die deutsche Bank ein technisches Foul kassiert, den Litauern war jedoch ein zusätzlicher Freiwurf verwehrt worden. „Das ist kein Protestgrund. Der Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht, und dieser Fehler hätte korrigiert werden können“, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.