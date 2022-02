Es wurde ordentlich über einen möglichen Rückzug aus der Formel 1 spekuliert: Jetzt ist Lewis Hamilton wieder da – und wenn in vier Wochen die neue Saison startet, wird die Formel 1 in vieler Hinsicht eine andere sein.

Da stand Lewis Hamilton nun also, gleich neben dem neuen Silberpfeil, das Mercedes-Outfit war frisch gebügelt – und der Rekordweltmeister lächelte. „Ich habe nie gesagt, dass ich aufhöre, ich liebe doch, was ich tue“, sagte er im Plauderton. Und damit waren dann auch die allerletzten Zweifel ausgeräumt: In vier Wochen kommt Hamilton als Jäger zurück in die Formel 1.

Formel 1: Hamilton startet wieder für Mercedes

„Wenn ihr denkt, dass der Lewis vom vergangenen Jahr der beste Lewis war, dann wartet ab, was ihr in diesem Jahr seht“, sagte der Engländer am Freitag. Der neue W13 wurde in Silverstone vorgestellt, es ist wieder ein echter Silberpfeil, nach zwei Jahren in Schwarz kehrt das Werksteam zur ursprünglichen Lackierung zurück.

The return of the Silver Arrows. Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. pic.twitter.com/NsuEBvbkbK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

Messlatte ist aber erstmals seit Jahren kein Mercedes-Pilot, sondern der neue Weltmeister: Max Verstappen im Red Bull. Vor gut zwei Monaten hatte der Niederländer beim Saisonfinale in Abu Dhabi erstmals den Titel gewonnen und dabei entscheidend von einer ungewöhnlichen Regelauslegung der Rennleitung profitiert. Hamilton zog sich anschließend eine ganze Weile aus der Öffentlichkeit zurück, dies schürte Spekulationen um ein abruptes Ende seiner Karriere.

Formel 1: Eine „schwierige Phase“ für Lewis Hamilton

„Es war offensichtlich eine schwierige Phase“, sagte Hamilton nun, er habe Zeit benötigt, um sich „auszustöpseln. Dann kam aber der Punkt, an dem ich neu angreifen wollte.“ Und das Karriere-Ende? Darüber habe er „ehrlich gesagt nicht nachgedacht“.

Das könnte Sie auch interessieren: So sieht das neue Auto von Formel 1-Weltmeister Max Verstappen aus

Ein solcher Abgang hätte wohl auch nicht so richtig zum Wirken des siebenmaligen Weltmeisters gepasst, der bei den WM-Titeln ja immer noch die alleinige Bestmarke vor Michael Schumacher erreichen kann. Er wird dies aber unter erschwerten Bedingungen versuchen: Die Formel 1 hat ihr Aerodynamik-Konzept umgeworfen, die Teams mussten komplett neue Autos bauen, auch die Räder wuchsen deutlich von bislang 13 auf 18 Zoll. Mercedes und Red Bull können sich eines Vorsprungs nicht mehr sicher sein.

Das ist der neue Mercedes von Hamilton und Russell

Zu 98 Prozent, so die offizielle Darstellung der Silbernen, handelt es sich um ein neues Auto. „Wir wissen nicht mal, ob wir überhaupt um den Titel kämpfen können“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. „Ich selbst“, so Hamilton, „habe so eine Regel-Änderung noch nicht miterlebt. Das ist vielleicht die aufregendste Zeit meiner Karriere, es ist wie mein erstes Jahr in der Formel 1.“ Neu ist auch der Teamkollege, das englische Toptalent George Russell bekommt seine Chance beim Team-Weltmeister.

Lewis Hamilton und Teamkollege George Russell fahren in der neuen Saison für Mercedes.

Und auch abseits der Strecke ist einiges anders, wenn die Saison am 20. März in Bahrain beginnt. Das hat ganz entscheidend mit dem Finale 2021 zu tun. Der Weltverband FIA enthob den umstrittenen Renndirektor Michael Masi, der mit seiner Regelauslegung Verstappens entscheidenden Angriff auf Hamilton überhaupt erst ermöglicht hatte, seines Postens. Zudem werden die künftigen Renndirektoren von einer zentralen Kommandozentrale ähnlich dem Video-Assistenten im Fußball unterstützt. (sid)