Das Herz! Biathlon-Star muss Weltcup-Starts absagen

Die viermalige Biathlon-Weltmeisterin Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen wird aufgrund von Herzrhythmusstörungen eine Wettkampfpause einlegen.

Wie der norwegische Verband mitteilte, wird die 28-Jährige weder am heutigen Massenstart im finnischen Kontiolahti teilnehmen noch die Weltcup-Station in Hochfilzen am kommenden Wochenende in Angriff nehmen. Stattdessen reist Tandrevold zurück in ihre Heimat und lässt sich dort betreuen.

Biathlon-Ass musste während Rennen Pausen einlegen

„Aus rein medizinischer Sicht hätte nichts dagegen gesprochen, dass ich heute starte“, so Tandrevold. „Ich habe eine Herzrhythmusstörung, was bedeutet, dass mein Herz manchmal schneller schlägt als normal.“

WochenMOPO vom 6.12.24 MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Operation Ernstfall: Wie sich Hamburg auf einen Krieg vorbereitet

– Energiepreise steigen: So sparen Sie bis zu 500 Euro Gas-Kosten

– Wird der Crash-Kreisel erneut umgebaut? Am Klosterstern leben Radfahrer gefährlich

– Kleine Schwester der Schanze: Die Weidenallee überrascht mit einer großen Auswahl an Cafés

– Große Rätselbeilage mit jeder Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Hier kommt Alex! St. Paulis Cheftrainer im großen MOPO-Interview

– 28 Seiten Plan7: Jetzt in Hamburg! So gut ist das neue Michael-Jackson-Musical & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Das komme zwar nur gelegentlich vor, meinte sie. Aber sowohl im Einzelrennen als auch im Sprint hatte sie Probleme und musste zwischenzeitlich auf der Strecke anhalten. Dabei verlor sie eine Menge Zeit.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Verkehrsunfall: West Ham betet für Stürmer-Star Antonio

„Ingrid braucht Ruhe und Erholung“, sagte Aasne Fenne Hoksrud, die Ärztin des Frauenteams. „Wir stehen in Kontakt mit einem Kardiologen, um das weitere Vorgehen abzuschätzen.“ Wann Tandrevold wieder am Start stehen wird, ist noch offen. (dpa/tm)