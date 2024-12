Schrecklicher Verkehrsunfall: West Ham betet für Stürmer-Star Antonio

Große Sorge um Michail Antonio: Der Stürmer von Premier-League-Klub West Ham United ist am Samstag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Das teilte der Klub mit. Der 34 Jahre alte Teamkollegen von Nationalstürmer Niclas Füllkrug soll sich inzwischen in einem stabilen Zustand befinden.

„Die Gedanken und Gebete aller Mitglieder des Klubs sind in dieser Zeit bei Michail, seiner Familie und seinen Freunden. Der Klub wird zu gegebener Zeit ein Update veröffentlichen“, hieß es zunächst in einer Vereinsmitteilung.

Antonio hatte womöglich Glück im Unglück. Der Londoner Verein teilte nämlich am Abend mit, dass die Klub-Legende in einem stabilen Zustand sei. „Michail ist bei Bewusstsein und kommuniziert und wird derzeit in einem Krankenhaus im Zentrum Londons unter strenger Aufsicht behandelt“, teilte West Ham mit.

West Hams Stürmer-Star Michail Antonio ist bei einem Autounfall offenbar schwer verletzt worden. picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Dave Shopland

Der in London geborene jamaikanische Nationalspieler kam 2015 zu West Ham und hat in 323 Spielen 83 Tore für den Verein erzielt. Mit 68 Premier-League-Treffern ist er der erfolgreichste Torschütze in der Klubhistorie der Hammers.

Wie die Zeitung „Mirror“ berichtete, ist es nicht das erste Mal, dass Antonio in einen Unfall verwickelt ist. An Weihnachten 2019 krachte er als Schneemann verkleidet mit seinem Luxusauto in einen Vorgarten. Er war nach eigenen Angaben auf einer rutschigen Straße etwas zu schnell gefahren.(sid/dpa/mp)