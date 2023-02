Das ging nach hinten los: Witz kostet Darts-Profi alle seine Sponsoren

Jeden Tag postet der brasilianische Darts-Profi Diogo Portela einen Witz auf seinem Twitter-Account. Einer dieser Witze allerdings ging gewaltig nach hinten los – so sehr, dass Portela sogar all seine Sponsoren verlor.

Sein am Sonntag geposteter „Witz“ war nicht wie sonst nur oberflächlicher Humor. „Was bringt traurige Menschen zum Springen? Brücke“, hieß es in Portelas Post am Sonntag, der inzwischen gelöscht wurde.

Die Twitter-Gemeinde fasste das ganz und gar nicht witzig auf. Vielmehr verlor Portela eigenen Angaben zufolge sogar all seine Sponsoren.

Darts: Diogo Portale gibt Witz-Statement via Twitter ab

„Ich entschuldige mich, falls sich jemand durch meinen Witz verletzt gefühlt hat, das war nicht meine Absicht“, schrieb der Darts-Profi, der früher selbst unter psychischen Problemen litt, in einem Statement, das er noch am selben Tag teilte. „Ich hatte das Gefühl, dass dieser Witz mich nicht beleidigt hat, aber ich habe falsch eingeschätzt, wie er andere Menschen verletzen könnte. Ich poste jeden Tag Witze, weil ich weiß, dass es Menschen zum Lachen bringt.“

Als Entschuldigung kündigte Portela am darauffolgenden Tag an, die Hälfte seines Preisgeldes, das er bei seinem nächsten Turnier Ende März gewinnen würde, spenden zu wollen.