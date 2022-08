„Das beendet meine Träume“: Triathlon-Star Frodeno kündigt Karriereende an

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno (40) ist auf der Zielgeraden seiner Triathlon-Karriere vom Pech verfolgt. Nach einem Sturz beim Rad-Training musste er seinen nächsten WM-Start absagen.

In einem Video bei Instagram erklärte Frodeno sichtlich gezeichnet seinen Verzicht auf den Ironman auf Hawaii am 8. Oktober. Schon die Titelkämpfe im Mai in St. George/Utah hatte er nach einem Teilanriss der Achillessehne verpasst.

Jan Frodeno muss nach Rad-Sturz operiert werden

Nach einer Schürfwunde entzündete sich Frodenos Hüfte, am Donnerstag wurde er operiert, weitere Operationen sollen folgen. „Das beendet meine Kona-Träume für 2022“, sagte Frodeno, der sich trotz der Verletzung noch nicht verabschieden will.

Er brenne noch immer für den Sport, aber er wolle nicht „der nächste alte Mann sein, der einfach kein Ende findet“. Daher soll 2023 – nach der WM auf Hawaii – endgültig Schluss sein, kündigte Frodeno an. (dpa/fs)