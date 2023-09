Basketball-EM 2025: Vorrunde wird in Hamburg gespielt

Vor der Heim-WM 2026 kommt es in Hamburg zu einem weiteren Highlight für Fans des Frauen-Basketballs. Deutschland wurde als Co-Gastgeber der EM 2025 ausgewählt, in der Hansestadt spielt eine von vier Vorrundengruppen. Das Turnier ist für die zweite Juni-Hälfte angesetzt.

Die EuroBasket wird erstmals von vier Ländern ausgerichtet. Tschechien, Italien und Griechenland sind die übrigen Gastgeber, die Finalrunde der 40. Auflage geht in der Metropole Athen über die Bühne.

36 Nationen nehmen an der Qualifikation teil, darunter auch die Gastgeber. Diese spielen allerdings in einer Gruppe und sind für das Turnier gesetzt. Die übrigen Nationen kämpfen um die verbleibenden zwölf EM-Plätze. Die Auslosung findet am 19. September in Mies/Schweiz statt.

Die WM 2026 wird in Berlin ausgetragen

„Durch die Ausrichtung ist unsere Damen-Nationalmannschaft automatisch qualifiziert, hat aber wegen der Zusammenlegung der Ausrichter für die Qualifikation dennoch mit Griechenland, Italien und Tschechien hochkarätige Länderspielgegner auf dem Weg zur Women’s EuroBasket 2025“, sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB): „Insgesamt ein perfekter Vorlauf für den großen Höhepunkt, den FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 in Deutschland.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Kein Scheunentor getroffen”: Harte Kritik an Basketball-Kapitän Schröder

Die WM wird vom 4. bis 13. September 2026 in Berlin ausgetragen. Zuletzt hatte der DBB den Vertrag mit Bundestrainerin Lisa Thomaidis um drei Jahre bis zum Highlight verlängert. Die Kanadierin hatte die deutsche Auswahl bei der EM in diesem Juni zu Platz sechs geführt. (sid/fs)