Chinas Olympia-Heldin: Model Eileen Gu wirbt jetzt für die USA

Die in den USA geborene chinesische Freestyle-Olympiasiegerin Eileen Gu wirbt als Botschafterin für die Winterspiele 2030 oder 2034 in Salt Lake City. Nachdem die 18-Jährige bei den Olympischen Spielen gleich dreimal auf dem Treppchen stand, wurde sie zum Gesicht des chinesischen Wintersports.

Für die Bewerbung Salt Lake Citys sei Gu eine Athletenvertreterin, sagte Tom Kelly, Sprecher des Bewerbungskomitees. „Sie arbeitet für uns, aber wir haben noch keine exakte Bezeichnung dafür gewählt“, erklärte der Sprecher. Die 18-Jährige hatte ihr Engagement für Salt Lake City kürzlich selbst öffentlich gemacht und sich dabei als „Botschafterin“ bezeichnet.

Gu holte mit 18 Jahren drei Olympia-Medaillen

Die im kalifornischen San Francisco geborene Gu hatte bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold in den Ski-Wettbewerben Big Air und Halfpipe sowie Silber im Slopestyle für China gewonnen, das Heimatland ihrer Mutter. Gu hatte immer offen gelassen, ob sie neben der chinesischen auch eine US-Staatsbürgerschaft besitzt.

Das Bewerbungskomitee hofft von ihrer Popularität zu profitieren. Neben ihrer Sportlerkarriere modelt die Chinesin und konnte sich, auch durch die Olympischen Spiele, eine beachtliche Reichweite in den sozialen Medien aufbauen. Auf Instagram etwa folgen der Sportlerin 1,6 Millionen Menschen. Zukünftig wird die Olympiasiegerin an der Stanford University studieren, einer Eliteuniversität in den USA.

Auf Instagram veröffentlichte Gu am Mittwoch einen Beitrag mit einem Statement des Komitees sowie einem Interview-Ausschnitt. „Die Olympischen Spiele sind ein Weg für gemeinsame Erfahrungen, multikulturelle Kommunikation und globale Zusammenarbeit. Sie geben mir Hoffnung auf das, was die Gesellschaft als Ganzes in der Zukunft werden kann … und alles beginnt heute mit uns“, schrieb Gu, die erst vor kurzem vom „Times-Magazin“ zu einer der 100 einflussreichsten Personen dieses Jahres gewählt wurde.

Salt Lake City war bereits Gastgeber für die Olympischen Winterspiele 2002. Die Stadt im Bundesstaat Utah bewirbt sich nun neben dem kanadischen Vancouver, wo 2010 Winterspiele stattfanden, und dem japanischen Sapporo, das 1972 Ausrichter war, um die Auflage 2030 oder 2034.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) vergibt die Spiele möglicherweise für beide Jahre im Mai 2023 im indischen Mumbai. 2026 sind Mailand und Cortina d’Ampezzo Gastgeber. (dpa/pw)