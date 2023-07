Bundestrainer spricht über WM-Absage von NBA-Star: „Schwierige Situation“

Gordon Herbert war früh dran, es gibt viel zu tun. Zwei Tage vor seinen Spielern kam der Bundestrainer in Bonn an, um die Vorbereitung auf die Basketball-WM vorzubereiten. Am Montag trudeln Kapitän Dennis Schröder und seine 17 Teamkollegen auf dem Hardtberg ein, um die Systeme in Offensive und Defensive einzuüben. Nur einer fehlt, den Herbert gerne dabei gehabt hätte.

NBA-Profi Maximilian Kleber will nach dem öffentlichen Zoff mit Schröder nicht mehr. „Das war eine schwierige Situation vor einer Woche“, gab Herbert zu, er habe „einige Dinge managen“ müssen. Die Causa sei aber nun „erledigt“, der Blick ist nach vorne gerichtet. Auf die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen von 25. August bis 10. September.

Basketball: Dennis Schröder hatte Maximilian Kleber öffentlich kritisiert

Dort sollen die deutschen Basketballer wieder als ein Team auftreten – wie bei der Heim-EM im vergangenen Jahr, als Schröder sich zum Anführer aufschwang und Kleber fehlte. Dessen damalige Absage stieß Schröder sauer auf. Kleber, kritisierte er in einem Podcast, habe sich nicht wie vom DBB verlangt engagiert und dürfe nun niemandem den Platz wegnehmen. Daraufhin gab Kleber auch sein WM-Ticket zurück.

„Ich habe ihm die Tür für eine Rückkehr offen gelassen. Aber er hat entschieden, dass er nicht zurückkommen will. Das respektiere und verstehe ich“, sagte Herbert. In der Defensive wäre Kleber in der knallharten WM-Gruppe in Okinawa gegen Gastgeber Japan, Australien und Finnland ein Anker gewesen. Wer ihn nun ersetzt, ist offen, denn auch Nick Weiler-Babb von Bayern München ist angeschlagen.

Herbert rechnete zuletzt kaum noch mit dem Einsatz des gebürtigen US-Amerikaners. „Wir haben mit Weiler-Babb und Kleber zwei sehr gute Verteidiger verloren“, sagte der Kanadier, ohne sich durch die personellen Rückschläge aus der Ruhe bringen zu lassen. „Unser Ziel“, sagte Herbert, „bleibt eine Medaille bei der WM.“

WM: DBB-Profis Isaac Bonga und Moritz Wagner sind fit

Dafür ist sein Kader noch immer stark genug, sofern er zu einer Mannschaft zusammenwächst. „Wir müssen das bestmögliche Team sein“, forderte Herbert. Im Laufe der Vorbereitung mit Testspielen gegen Schweden (5. August), Kanada (9.), dem Supercup in Hamburg (12./13.) und den Härtetests gegen Griechenland (19.) und die USA (20.) muss er seine Auswahl auf zwölf Spieler reduzieren. Dabei könnte es Härtefälle geben.

Top-Spieler wie Isaac Bonga oder Moritz Wagner, die bei der EM verletzt gefehlt hatten, sind fit. Müssen also Bronze-Helden wie Niels Giffey, Justus Hollatz oder Jonas Wohlfarth-Bottermann um ihr WM-Ticket zittern? Herbert versprach den Spielern, die sich regelmäßig in Abwesenheit von EuroLeague- und NBA-Stars in den Länderspielfenstern abrackern, „alle Möglichkeiten“ zu geben, es „ins Team zu schaffen“. (aw/sid)