Brutaler Blitz-K.o. im feinen Elysée-Hotel! Felix Langberg feiert seinen EM-Titel

Krachende Knockouts am Fließband, jubelnde Sieger und ein begeistertes Publikum. Bei der Box-Gala im feinen Hamburger Hotel Grand Elysée kamen die Zuschauenden auf ihre Kosten. Der große Gewinner und gefeierte Faustkämpfer des Abends war Schwergewichtler Felix Langberg, der sich einen EM-Titel schnappte – mit einem ebenso schnellen wie brutalen K.o.-Sieg.

Wenige Minuten nach dem bislang größten Erfolg seiner noch jungen Profikarriere war der strahlende Sieger plötzlich verschwunden. Kein Langberg weit und breit im fröhlichen Gewusel am Ring im Ballsaal. Auch seine Ehefrau Kim hatte er stehengelassen. Stehenlassen müssen. Dopingkontrolle. Üblich, richtig, in diesem Fall aber unglücklich, denn das oft zähe Pipi-Prozedere hatte die Feierlichkeiten unterbrochen.

Box-Gala in Hamburg: Felix Langberg knockt Patrick Korte aus

Verdammt eilig hatte es Langberg im Ring gehabt. Im Kampf um den Europa-Titel des Weltverbandes WBA hatte der 31-Jährige seinen Gegner Patrick Korte (39) nach nur 2:45 Minuten und vier harten Niederschlägen in Runde eins außer Gefecht gesetzt. Furios, gnadenlos, ungestüm.

Zwölfter Sieg im zwölften Kampf, elfter Knockout für den bärtigen Hünen, der für den aufstrebenden Hamburger P2M-Stall boxt und erst seit 2020 Profi ist.

„Supergeil!“ Langberg rückt in WBA-Rangliste vor, ist heiß auf große Kämpfe

„Das ist supergeil“, jubelte Langberg, der auch als Naturschützer aktiv ist. „Ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Ich habe immer von einem Titel geträumt. Die WBA ist ja kein Gummibärchen-Verband.“

Mit dem Sieg wird sich der schlagstarke, aber technisch limitierte Langberg in die Top 15 der WBA-Weltrangliste katapultieren und darf auf große Kämpfe hoffen. „Ich brauche Herausforderungen und will ganz oben angreifen. Ich bin bereit für jeden Kampf.“

Trainer Christian Morales bremst: „Noch sehr viel Arbeit“

Bis es der sympathische Riese, der am 24. Juni in Rostock seinen nächsten Kampf bestreiten wird, mit der Weltspitze aufnehmen kann, ist allerdings noch „sehr viel Arbeit“ nötig, wie Trainer Christian Morales betonte. Sein Schützling hatte beim Blitz-K.o. Schwächen in der Deckung offenbart, selbst zu viele Treffer kassiert.

Dennoch: Der frühere Kampfsportler Langberg hat in seiner noch kurzen Box-Karriere große Fortschritte gemacht, wie auch Morales hervorhob. „Wenn man sieht, wo Felix herkommt und wo wir jetzt sind, ist das richtig stark.“

K.o.-Siege wie Nina Meinke, Viktor Jurk und Simon Zachenhuber

Schnelle K.o.-Siege für den P2M-Stall feierten auch Schwergewichts-Hoffnung Viktor Jurk (Runde eins gegen Lukas Wacker), Supermittelgewichtler Simon Zachenhuber (Runde zwei gegen Patrick Rokohl), Federgewichts-Weltmeisterin Nina Meinke (Runde zwei gegen Angela Cannizzaro) und der Hamburger Weltergewichtler Edison Zani (Runde zwei gegen Bakhtiyar Isgandarzada). Ein erfolgreicher zweiter Kampfabend für P2M.