Boll holt WM-Bronze und knackt diesen Tischtennis-Rekord

Deutschlands lebende Tischtennis-Legende Timo Boll hat einen weiteren Rekord geknackt. Durch den Einzug ins Halbfinale der WM in Houston/Texas hat der 40-Jährige eine Bronzemedaille bereits sicher, da das Spiel um Platz drei nicht ausgespielt wird. Noch nie war ein WM-Medaillengewinner im Einzel so alt wie Boll. Auch bei den Frauen passierte Historisches.

Die 58 Jahre alte Xia Lian Ni hat sich überraschend eine Medaille gesichert. Ni, die für Luxemburg antritt, zog mit ihrer halb so alten Partnerin Sarah De Nutte ins Halbfinale des Doppel-Wettbewerbs ein. Bronze ist dem Duo ebenfalls bereits sicher.

Die gebürtige Chinesin Ni holte ihre letzte WM-Medaille vor über 36 Jahren – damals noch für ihr Geburtsland. Seit 1991 tritt sie für Luxemburg an, 1998 und 2002 wurde sie Europameisterin im Einzel. „Eine Sternstunde im Luxemburger Tischtennis“, schrieb der nationale Verband FLTT auf seiner Webseite.

Tischtennis: Xia Lian Ni holt Medaille mit 58 Jahren – Boll stellt Rekord auf

Nicht ganz so viele Jahre hat Europameister Timo Boll (Düsseldorf) auf dem Buckel, stellte mit seinen 40 Jahren aber dennoch einen Rekord auf und feilt damit weiter an seinem Status als „lebende Tischtennis-Legende“. Durch seine schon sichere Bronzeplakette avancierte er in der WM-Historie seit 1926 zum ältesten Gewinner einer Medaille im Herren-Einzel.

„Methusalem“ Boll verbesserte in Texas durch seinen 4:2-Erfolg im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Kanak Jha mit exakt 40 Jahren und 264 Tagen den über 92 Jahre währenden Altersrekord des früheren Weltmeisters Zoltan Mechlovits bereits deutlich. Der 1891 geborene Ungar kam bei den Titelkämpfen Anfang 1929 in Budapest ein Jahr nach seinem Titelgewinn noch einmal mit Bronze auf das Podium.

Mit 40 Jahren: Timo Boll knackt Uralt-Rekord

Vor Bolls insgesamt zweiter WM-Medaille im Einzel war der ehemalige WM-Zweite Tage Flisberg zweitältester WM-Medaillengewinner im Einzel. 1954 beim WM-Turnier in Wembley zog der Schwede mit 36 Jahren und 183 Tagen ins Halbfinale ein und gewann letztlich sogar Silber.

Von den seit Jahrzehnten dominierenden Serien-Champions aus China ist Wang Liqin der „Senior“ unter der Gewinnern von WM-Einzelmedaillen. Der dreimalige Weltmeister sicherte sich 2009 in Yokohama mit „nur“ 30 Jahren, zehn Monaten und 17 Tagen einen weiteren Platz auf dem Podest.

Boll knackte bereits bei der EM in Warschau eine Alters-Bestmarke

Die WM-Bestmarke von Houston ist für Boll nur ein weiterer Altersrekord mit womöglich ewiger Haltbarkeit. Bei Europameisterschaften etwa stieg der Rekordchampion im vergangenen Sommer in Warschau 112 Tage nach seinem 40. Geburtstag durch seinen achten Triumph zum ältesten Titelgewinner der 63-jährigen EM-Historie im Einzel auf.

Im Februar 2018 war Boll bei seinem vierten Sprung an die Spitze der Weltrangliste seit 2002 fast 37 Jahre alt. 2019 bei seinem selbst erklärten Abschied von DM-Turnieren in Wetzlar holte der deutsche Rekordmeister seinen 13. Einzel-Titel im Alter von 37 Jahren und 360 Tagen.

Den Titelrekord des schwedischen Idols Jan-Ove Waldner beim traditionsreichen Ranglistenturnier Europe Top 12/16 stellte Boll 2020 in Montreux durch seinen siebten Erfolg mit 38 Jahren, elf Monaten und zwei Tagen ein. (kk/sid/dpa)