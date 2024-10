Beim ersten Wurf seiner Karriere: Deutscher Football-Star sorgt für Furore in der NFL

Nach einem Rollentausch mit Jared Goff hat Footballstar Amon-Ra St. Brown in der NFL durch ein seltenes Highlight Geschichte geschrieben. Beim 42:29-Heimsieg der Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks warf der Deutsch-Amerikaner bei einem Trickspielzug einen Pass auf seinen Quarterback, Goff fing den Ball und lief zum Touchdown.

St. Brown gelang damit als erstem Deutschen ein Touchdownpass, es war der erste Wurf seiner gesamten Karriere.

„Er hat mich angeschaut und gesagt: Es geht los. Danach war ich bereit“, sagte St. Brown zur Absprache vor dem großen Moment: „Am Freitag haben wir das im Training probiert, der Wurf war perfekt, und ich habe ihn noch mal hingekriegt.“ Der 24-Jährige ist nun bereit für mehr. „Ich bin der dritte Quarterback. Wenn irgendwas mit Jared und Hendon Hooker passiert, komme ich rein.“

Detroit dominierte das Monday Night Game. St. Brown gelang im Schlussviertel noch ein eigener Touchdown zum 42:27, Goff blieb makellos. Der 29-Jährige brachte all seine 18 Pässe für 292 Yards an den Mann, nie zuvor hat ein NFL-Quarterback an einem perfekten Abend so viele Anspiele geschafft. Hinzu kam sein erster Touchdown nach einem Zuspiel durch einen Teamkollegen.

Detroit Lions feiern dritten Sieg im vierten Spiel

Zum Höhepunkt des Abends kam es im dritten Viertel. Goff übergab den Ball an St. Brown und rannte Richtung Endzone, der Wide Receiver warf im hohen Bogen über neun Yards zurück zum Quarterback. Touchdown.

Das könnte Sie auch interessieren: Er schrieb NFL-Geschichte: Super-Bowl-Champion stirbt mit 40 Jahren

Die Lions holten im Ford Field den dritten Sieg im vierten Saisonspiel, für Seattle war es die erste Niederlage nach drei Erfolgen zum Start. Detroit hatte zuvor sechsmal in Serie gegen die Seahawks verloren. (sid/lk)