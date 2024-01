Beckenbauer-Trauerfeier live im TV – Biathlon-Verband verlegt dafür extra Rennen

Die Gedenkfeier zu Ehren des verstorbenen Franz Beckenbauer am 19. Januar wird im Fernsehen zu sehen sein. Die ARD überträgt die Veranstaltung in der Münchner Allianz Arena ab 15 Uhr live. Möglich wurde dies durch die Vorverlegung eines eigentlich um diese Zeit vorgesehenen Biathlon-Rennens in Antholz.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hatte nach dem Tod Beckenbauers zu der Feier geladen. Im Zentrum stehe dabei „das Andenken an Franz Beckenbauer, der die Fußballfans auf der ganzen Welt bewegt und begeistert hat – und das weit über das Spielfeld hinaus“, hieß es einer Mitteilung des Vereins.

Wegen der Gedenkfeier wurde das Biathlon-Weltcuprennen der Damen extra vorgezogen. Dadurch sei es der ARD möglich, sowohl von dem Wintersport-Event in Antholz als auch von der Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena zu berichten, teilte der TV-Sender am Donnerstag mit und bedankte sich beim Weltverband IBU. Das Biathlon-Rennen startet nun gegen 13.30 Uhr, die Gedenkfeier ist für 15 Uhr angesetzt. (mp/sid/dpa)