Beachvolleyball-Coup: Hamburger Duo holt EM-Titel – Ehlers/Wickler wie bei Olympia

Svenja Müller und Cinja Tillmann aus Hamburg gewannen erstmals den EM-Titel, am Sonntag dann baggerten die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler vom ETV ihre nächste Silber-Medaille aus dem Sand – bei den Europameisterschaften in den Niederlanden hat sich der Aufschwung des deutschen Beachvolleyballs fortgesetzt. Während die Abschiedstour von Rio-Heldin Laura Ludwig noch läuft, ist die nächste Generation längst bereit für die großen Erfolge.

„Das ist großartig, ich könnte nicht glücklicher sein“, jubelte die 23-jährige Müller vom ETV nach dem EM-Coup mit ihrer zehn Jahre älteren Partnerin Tillmann. Nach dem frühen Achtelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris war das Duo noch enttäuscht abgereist, in den Niederlanden drehten sie nun auf.

Nur einen einzigen Satz gaben sie im gesamten Turnierverlauf ab, auch das Finale gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti brachten die deutschen Meisterinnen am Samstagabend mit 2:0 souverän ins Ziel.

Tillmann: „Jedes Mal wieder von Svenja überrascht“

Tillmann war nach dem goldenen Ende der EM-Reise „sehr stolz auf unser Team und unsere Teamleistung“ – und hatte viel Lob für Müller übrig: „Ich finde es unfassbar, wie Svenja in ihren jungen Jahren die großen Turniere spielt und dem Druck so gut standhält.“ Ihre Partnerin Müller war dagegen von Tillmann einfach nur „jedes Mal wieder überrascht, was sie neben mir noch alles ausgräbt“.

Für das Duo, das 2022 bei der WM in Rom Platz drei belegt hatte, ist es der bislang größte Karriereerfolg. Zudem war es der erste deutsche EM-Titel bei den Frauen seit sieben Jahren. Und während die Siegerinnen ihre Goldmedaillen gar nicht mehr ablegen wollten, war Rio-Olympiasiegerin Ludwig schon längst wieder Zuhause. Mit dem Karriereende in Sicht wollte die 38-Jährige bei ihrer letzten EM-Teilnahme mit Partnerin Louisa Lippmann noch einmal glänzen, stattdessen gab es das Aus im Achtelfinale.

Ehlers und Wickler verlieren Finale trotz Führung

Für die Erfolge sind mittlerweile andere zuständig – Ehlers und Wickler etwa, auch wenn es zum ganz großen Wurf erneut nicht reichte. Nur acht Tage nach der Niederlage im olympischen Endspiel gegen die überragenden Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig stürmten auch sie bei der EM ins Endspiel, gaben dieses im Duell mit den Letten Martins Plavins und Kristian Fokerots trotz Satzführung aber noch mit 1:2 ab.

„Wir sind hungrig“, hatte Wickler in den Niederlanden betont – und das zeigte sich auch im Sand. Bis zum Finale gaben auch sie nur einen einzigen Satz ab, sie dominierten ihre Gegner teils klar. Zum Abschluss fehlte wohlmöglich die Kraft.

Am Ende des Sommers nehmen Größen wie Ludwig und Kira Walkenhorst Abschied. Sorgen um die Zukunft des deutschen Beachvolleyballs wirken dennoch nicht angebracht. (sid/bv)