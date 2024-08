Laura Ludwigs Abschieds-Spiele: Frühes Aus auch bei der Beach-EM

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat sich mit einer Niederlage von der EM-Bühne verabschiedet. Die Hamburgerin verlor am Freitag mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann gegen die zweimaligen Europameisterinnen Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland im Achtelfinale mit 0:2 (12:21, 18:21).

Im vergangenen Jahr hatte sich das deutsche Beachvolleyball-Duo noch Bronze gesichert, bei ihrer letzten Europameisterschaft war für Ludwig im niederländischen Arnheim nun bereits vor den Medaillenspielen Schluss.

Ludwig, die nach der Saison ihre Karriere beenden wird, hatte vor 20 Jahren ihr EM-Debüt gegeben. Seitdem gewann sie zehn Medaillen bei den kontinentalen Meisterschaften, viermal sicherte sie sich den Titel. Auf ihrer Abschiedstour will die 38-Jährige noch das Elite16-Turnier in Hamburg (21. bis 25. August) und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) bestreiten.

Ludwig und Lippmann schieden vorzeitig bei der EM aus

Die deutschen Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann zogen dagegen souverän ins Viertelfinale ein. Die WM-Dritten von 2022 setzten sich in der Runde der besten 16 gegen Jagoda Sliwka und Aleksandra Wachowicz aus Polen mit 2:0 (21:15, 21:14) durch, im Turnierverlauf haben Müller/Tillmann noch keinen Satz verloren. In der Runde der besten acht treffen die beiden am Abend auf die Achtelfinal-Gegnerinnen von Ludwig/Lippmann.

Die Lettinnen Graudina/Samoilova hatten in der vergangenen Woche bei den Olympischen Spielen in Paris noch für das Achtelfinal-Aus von Müller/Tillmann gesorgt.

Für Ludwigs vorherige Partnerin Margareta Kozuch ist die EM ebenfalls beendet. Die 37-Jährige verlor mit Sarah Schneider gegen die Schweizerinnen Esmee Böbner/Zoe Verge-Depre mit 1:2 (21:17, 16:21, 9:15). (aw/sid)