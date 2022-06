Beach-Legende Kira Walkenhorst kämpft im Hamburger Sand und bei „Ninja Warrior“

Schmetter-Spektakel bei bestem Sommerwetter? Von wegen. Zu Beginn des zweiten Tages des Beachvolleyball-Events „King of the Court“ auf dem Heiligengeistfeld sorgte ein Unwetter für einen Ausnahmezustand. Starkregen, Sturmböen, Gewitter. Die Anlage mit dem mobilen Stadion musste eine Stunde lang evakuiert werden. Als am frühen Abend Beach-Legende Kira Walkenhorst aufschlug, ließ sich wieder die Sonne sehen – und nicht viel später strahlte auch sie selbst.

So wechselhaft wie das Wetter an diesem Tag sind auch ihre Spielpartnerinnen und ihre sportlichen Spielfelder in diesen Tagen und Wochen. Bei „King of the Court“ spielt die 31-Jährige nicht mit ihrer eigentlichen Teamkollegin Anna-Lena Grüne, sondern in einer internationalen Kombo mit der Lettin Anastasija Kravcenoka, mit der sie sich am Freitag mit einem zweiten Platz unter fünf Teams in ihrer Session souverän für das Viertelfinale am Samstag qualifizierte.

Kira Walkenhorst erreicht mit Partnerin Anastasija Kravcenoka das Viertelfinale

„Das war geil!“, freute sich Walkenhorst nach der Partie im Gespräch mit der MOPO. „War cool, mal wieder in Hamburg zu spielen.“ Ihrer langjährigen Heimat. Seit Ende 2020 lebt sie mit Ehefrau Maria und den dreieinhalbjährigen Drillingen in Borken und trainiert die Regionalliga-Hallenmannschaft des RC Borken-Hoxfeld. Für die einst weltbeste Blockerin, die 2019 wegen anhaltenden Schulter-Probleme ihre Karriere zunächst beendet und 2020 ihr Comeback gegeben hatte, ist „King of the Court“ das erste internationale Turnier seit 2017.

Noch am Mittwoch war sie in in einer anderen Arena gefordert, nahm in Köln an einer Promi-Ausgabe von „Ninja Warrior Germany“ teil, die aufgezeichnet wurde und im Herbst ausgestrahlt wird. „Das hat echt Spaß gemacht und war eine gute Vorbereitung für Hamburg“, berichtet sie lachend.

Walkenhorst bald in einer Promi-Ausgabe von „Ninja Warrior Germany“ zu sehen

Heute ist sie dann nicht nur wieder im Sand der Beach-Arena zu sehen, sondern auch am Abend in der RTL-Sendung „Die deutsche Luftballonmeisterschaft“. Ein Spaß-Event. Walkenhorst, die als „Dream Team“ mit Laura Ludwig Olympiasiegerin, Weltmeisterin und zweimal Europameisterin geworden war, ist nach wie vor sehr gefragt.

Ende kommender Woche wieder im Hamburger Sand. Dann tritt sie mit Stamm-Partnerin Grüne beim Turnier der German Beach Tour an, das ebenfalls in der Arena auf dem Heiligengeistfeld ausgetragen wird.

Dank Wildcard: Walkenhorst tritt bei Beachvolleyball-EM in München an

Der nächste Partnerinnen-Tausch steht im August an. Dann spielt Walkenhorst mit Beachvolleyball-Neuling Louisa Lippmann bei der EM in München (15.-21.8.). Walkenhorst hat eine Wildcard erhalten. Bedingung: Sie spielt mit der ehemaligen Weltklasse-Hallenspielerin und deutschen Beach-Hoffnungsträgerin Lippmann (27).

Am Ende dieser Saison will sie dann entscheiden, ob sie ihre Karriere fortsetzt, der Körper mitmacht und es eine realistische Chance auf Olympia 2024 in Paris gibt. Jetzt genießt sie erst einmal ihr Hamburg-Comeback. In ein paar Tagen kommt die Familie nach.