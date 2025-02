Basketball-Totalschaden droht: EM ohne unsere Weltmeister?

Eine EM ohne den Weltmeister? Das will Álex Mumbrú keinesfalls zulassen. Um den Totalschaden für den deutschen Basketball zu verhindern, beschwor der neue Bundestrainer den Geist von Manila.

Ohne die NBA-Stars um Dennis Schröder, aber mit sechs Gold-Helden von 2023 brach der Spanier zum ersten Schicksalsspiel nach Montenegro auf. Und doch droht ein Zittern bis zum Schluss.

„Wir haben zwei kleine Finals“, sagte Mumbrú vor der wichtigen EM-Qualifikationspartie am Donnerstag (19 Uhr/MagentaSport) in Podgorica gegen die Montenegriner. Er wisse, so Mumbrú, „dass es eine schwierige Situation ist“. Ihm sei auch klar, dass es „die Möglichkeit gibt“, die EM zu verpassen. Und dennoch sei er überzeugt, „dass wir bereit sein werden, gut zu spielen“.

Álex Mumbrú hofft auf EM-Ticket

Mit einem Sieg in Montenegro kann Deutschland bereits am Donnerstag das Ticket für die EM in Lettland, Finnland, Polen und Zypern (27. August und 14. September) lösen – falls Schweden im Parallelspiel in Bulgarien gewinnt. Tritt auch nur eine der Bedingungen nicht ein, kommt es zu einem wahren Endspiel in der Gruppe D am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Bulgaren in Bamberg. Doch auf Schweden will sich Mumbrú nicht verlassen.

„Wir können nur kontrollieren, was wir kontrollieren können“, sagte der 45-Jährige und fügte an: „Wir wissen nicht, was bei Schweden gegen Bulgarien passiert. Wir müssen unser Bestes geben, um beide Spiele zu gewinnen.“ Ansonsten könnte es sein, dass Deutschland erstmals seit 1991 wieder eine EM verpasst, bei der WM 2014 war die Nationalmannschaft letztmals nicht für ein großes Turnier außerhalb der Olympischen Spiele qualifiziert.

Damit dieses Worst-Case-Szenario nicht Realität wird, bietet Mumbrú alles auf, was er hat. Sechs Weltmeister um Scharfschütze Andreas Obst und Leader Johannes Voigtmann vom FC Bayern fliegen schon mit nach Montenegro. Der in der Defensive so wichtige Daniel Theis, der kürzlich aus der NBA zur AS Monaco wechselte, stößt in Bamberg dazu. Möglich ist dies, da die EuroLeague pausiert. Im Gegensatz zur NBA, weshalb Schröder oder auch Franz Wagner wie üblich in den Quali-Fenstern fehlen.

Basketball: Kaum Trainingszeit für Montenegro-Spiel

Da Mumbrú nach dem Treffen am Montag kaum mehr als ein Tag Trainingszeit bis zum Montenegro-Spiel blieb, sei es „einer der Schlüssel“ für ihn, dass er auf die etablierten Profis, die seit Jahren zusammenspielen, zurückgreifen kann. „Sie sind Weltmeister, sie haben eine Menge Erfahrung. In einer schwierigen Situation wie unserer ist es wichtig, dass diese Spieler bei uns sind“, so Mumbrú. Die unter Vorgänger Gordon Herbert so außergewöhnliche Teamchemie soll Deutschland zur EM tragen. Man wolle „rennen und punkten, bevor die gegnerische Defense bereit ist“.

Die heikle Ausgangslage in der Quali hatten sich die Deutschen zuvor mit zwei Niederlagen und zwei Siegen aus den bisherigen Quali-Spielen selbst eingebrockt. Im November gab es ausgerechnet bei Mumbrús Debüt in Schweden direkt eine Pleite. In der Gruppe stehen die Weltmeister auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Montenegro (3:1). Dahinter folgen Schweden (2:2) und Bulgarien (1:3). Nur ersten drei Teams sind bei der EM dabei. (aw/sid)