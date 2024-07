Basketball-Superstars der USA verhindern eine der größten Blamagen der Geschichte

Die Basketball-Superstars aus den USA sind einer riesigen Blamage in der Olympia-Vorbereitung gegen den krassen Außenseiter Südsudan nur ganz knapp entgangen. Gegen die Afrikaner gewann das Team um den viermaligen NBA-Champion LeBron James in London 101:100 (44:58). Der 39-Jährige sorgte erst acht Sekunden vor Spielende mit einem Korbleger für den vierten Sieg im vierten Vorbereitungsspiel.

„Das war eine gute Erfahrung für uns, eine Erinnerung daran, dass wir gegen Teams antreten, für die es das größte Erlebnis ist. Wir müssen davon ausgehen, dass alle gegen uns so spielen werden“, sagte US-Coach Steve Kerr.

James: „Müssen das Beste daraus machen“

Nach dem deutlichen Rückstand zur Halbzeit hatte das mit Superstars gespickte Team aufgedreht und war nach einem 18-Punkte-Lauf zum zwischenzeitlichen 83:76 scheinbar komfortabel in Führung gegangen. Doch der Außenseiter gab sich nicht geschlagen und verpasste die Sensation nur um wenige Sekunden.

„Wir müssen weiter Schritte nach vorne machen“, forderte der zweimalige Olympiasieger James, nachdem sein Team eine der größten Blamagen der Basketball-Geschichte abgewendet hatte, und erklärte: „Viele Teams, gegen die wir spielen, trainieren schon seit einem Monat oder mehr, wir sind gerade einmal zwei Wochen zusammen. Daher gibt uns jedes Spiel, jede Videosession eine Chance. Wir müssen daraus das Beste machen.“

Am Montag (20 Uhr/ProSieben) ist der haushohe Gold-Favorit in London der nächste Gegner der deutschen Nationalmannschaft, die sich nach dem WM-Titel im vergangenen Spätsommer Chancen auf eine Medaille ausrechnen darf. Für beide Teams ist es der letzte Test vor den am Freitag beginnenden Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August). (sid/bv)