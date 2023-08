War das knapp! Doch am Ende gab es trotzdem stehende Ovationen der Fans. Mit 112:113 verloren Deutschlands Basketballer das Finale um den Supercup gegen Kanada. Und dennoch: Die 3400 Fans in Wilhelmsburg kamen voll auf ihre Kosten.

Sie hatten bereits eine Hand am Pokal. Mit zwölf Punkten Vorsprung führte das DBB-Team unmittelbar vor dem Ende des dritten Viertels (87:75). Doch ein bärenstarker Schlussabschnitt der Kanadier führte zum Remis, in der Extra-Zeit waren die Nordamerikaner um eine Nuance stärker. Vier Tage zuvor hatte Deutschland in Berlin noch mit 86:81 die Oberhand behalten.

DBB-Riesen zeigen in Hamburg starke Auftritte

So oder so: Die DBB-Riesen tankten in den Tagen von Hamburg reichlich Selbstvertrauen. Nach dem total überzeugenden 107:58 vom Samstag gegen China trumpften die von Gordon Herbert trainierten Deutschen auch gegen die hoch gehandelten Kanadier lange Zeit groß auf. Insbesondere Dennis Schröder, der mit seiner kompletten Familie angereist war, verzückte die Fans. 26 Punkte steuerte er in der regulären Spielzeit bei, mehr als jeder andere seiner Kollegen. Bitter allerdings: Vier Minuten vor dem Ende eliminierte sich der Superstar der Toronto Raptors nach seinem fünften persönlichen Foul selbst.

Nach dem Supercup beginnt nun die ganz heiße Phase der WM-Vorbereitung. In dieser Woche startet das DBB-Team nach Abu Dhabi. Dort stehen am Samstag gegen Griechenland und Sonntag gegen WM-Topfavorit USA die abschließenden Tests an. Zwei Hochkaräter als finale Prüfsteine.

Ende August beginnt die WM in Japan

Anschließend wird es dann schon ernst. Gastgeber Japan (25.8.), Australien (27.8.) und Finnland (29.8.) sind die Gruppengegner des DBB-Teams bei der anstehenden WM.