Er war obdachlos: Neuer Vertrag für gefallenen Baseball-Star

Die Baseball-Mannschaft Los Angeles Dodgers beweist im Umgang mit ihrem Ex-Spieler großes Mitgefühl. Ein ehemaliges Ausnahmetalent erhält einen neuen Vertrag, obwohl dieser krankheitsbedingt kein weiteres Spiel mehr für den Klub bestreiten wird. Seine Geschichte ist tragisch.

Der Mann, den die Polizei im Juni 2020 schlafend hinter einer Halle auf dem Flughafen von Key West entdeckte, war kein Unbekannter. Andrew Toles hatte sich einen Namen gemacht als Baseball-Profi, vor allem im Jahr 2016, als er für die Los Angeles Dodgers eine Saison wie im „Traum“ erlebte, wie Manager Dave Roberts sagte.

Von da an aber ging es bergab. Toles (29) erlitt einen Kreuzbandriss, das Jahr 2017 war dahin. Ein Jahr später, als er wegen wiederholt aufgetretener mentaler Probleme zwei Wochen in einer psychiatrischen Anstalt verbracht hatte, erhielt Toles dann die schreckliche Diagnose: Er leidet unter Schizophrenie.

Zwischen Krankenhäusern und Obdachlosigkeit

Das Leben des so talentierten Baseball-Profis geriet fortan aus den Fugen. Ab Mitte 2019 driftete er zwischen Krankenhäusern und Obdachlosenunterkünften hin und her. Nachdem ihn die Polizei von Key West hatte laufen lassen, fand ihn sein Vater Alvin im Dezember 2020 durch Zufall in West Palm Beach/Florida wieder.

Alvin Toles, ehemaliger Football-Profi der New Orleans Saints, holte seinen schwerkranken Sohn heim zu sich nach Georgia, im November erhielt er die Vormundschaft, er kümmert sich rund um die Uhr. Es sei hart, erzählte er USA Today, sein Sohn verstehe wohl nicht mal, dass die Dodgers 2020 die World Series gewonnen haben.

Die Dodgers wiederum haben Toles nicht vergessen. Sie ließen ihn seit März 2019 auf ihrer „restricted list“, er gehörte also immer dazu. Nun gaben sie ihm einen neuen Vertrag – zum Liga-Mindestgehalt von 700.000 Dollar. Das heißt: Toles hat Anspruch auf eine Krankenversicherung. Und sein Vater kann die Rechnungen bezahlen. (sid/jvd)