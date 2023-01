Den Klassenerhalt haben Hamburgs Handballer nach dem Sieg in Minden und mit nun 20 Punkten dicht vor Augen und könnten ihn mit einem weiteren Sieg am Sonntag in eigener Halle gegen Leipzig fast schon klarmachen. Unter Dach und Fach ist der nächste Transfer für die kommende Saison. Eine Weichenstellung am Kreis – und der vierte Däne für den HSVH.

Den Klassenerhalt haben Hamburgs Handballer nach dem Sieg in Minden und mit nun 20 Punkten dicht vor Augen und könnten ihn mit einem weiteren Sieg am Sonntag in eigener Halle gegen Leipzig fast schon klarmachen. Unter Dach und Fach ist der nächste Transfer für die kommende Saison. Eine Weichenstellung am Kreis – und der vierte Däne für den HSVH.

Der Aufsteiger hat den Dänen Andreas Magaard verpflichtet. Der 23-jährige Kreisläufer vom Erstligisten Nordsjælland Håndbold soll Abwehr-Routinier Manuel Späth (36) ersetzen, der nach dieser Spielzeit seine Profikarriere beendet.

HSV Hamburg verpflichtet Kreisläufer Andreas Magaard – Vertrag bis 2024

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, sagt Magaard, der in der Bundesliga den nächsten Entwicklungsschritt machen will und dessen mittelfristiges Ziel die dänische A-Nationalmannschaft ist.

Das 1,94 Meter große und 104 Kilo schwere Kraftpaket erhält bei den Hamburgern einen Vertrag bis 2024 mit Option bis 2025.

„Er ist jung, hungrig, hat noch sehr viel Potenzial und dazu ein top-sympathischer Typ“, preist HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke den früheren Junioren-Nationalspielers im Gespräch mit der der MOPO.

Magaard der vierte Däne für den HSV nach Mortensen, Andersen und Lassen

Der als abwehrstark geltende Magaard hat sich in der laufenden Spielzeit auch im Angriff stark verbessert (81 Tore in 25 Spielen), trumpfte vor allem in den vergangenen Spielen seines Teams offensiv auf und zählte zu den Top-Torschützen.

Magaard ist nach Star-Linksaußen Casper Mortensen, Rechtsaußen Frederik Bo Andersen und dem ebenfalls zur kommenden Spielzeit nach Hamburg wechselnden Rückraumspieler Jakob Lassen bereits der vierte Däne, den der HSVH verpflichtet hat.

Deutsche Kreisläufer für den HSV Hamburg nicht erschwinglich

Andersen und Magaard haben nicht nur den gleichen Berater, sie kennen sich auch aus einer gemeinsamen Zeit beim Klub GOG in Gudme und gingen zudem auf die gleiche Schule, was Magaard die Eingewöhnung in Hamburg erleichtern dürfte.

Der HSVH hätte für die kommenden Jahre auch gerne einen deutschen Kreisläufer verpflichtet, doch der Markt ist laut Frecke derzeit enorm umkämpft, die Preise seien zu hoch. So ist der Verein abermals in der dänischen Liga fündig geworden – und ist überzeugt, den Richtigen verpflichtet zu haben, dessen beste Zeit erst noch kommt. In Hamburg.