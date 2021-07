Auf 450-Euro-Basis: Deutscher Tennis-Star arbeitet im Supermarkt

Tolle Aktion des deutschen Tennis-Stars Kevin Krawietz! Im Zuge der Corona-Krise half der 28-Jährige einen Monat lang in einem Supermarkt aus. Lob will der French-Open-Sieger im Doppel von 2019 dafür aber nicht.

Die ATP-Tour ist derzeit noch bis mindestens Ende Juli ausgesetzt – Zeit also, sich auch mal anderen Dingen zu widmen. Das dachte sich auch French-Open-Sieger Kevin Krawietz, der kurzerhand für einen Monat lang auf 450-Euro-Basis im Supermarkt bei Lidl in Brunnthal (Kreis München) aushalf.

Kevin Krawietz: Deutscher Tennis-Star arbeitet im Supermarkt

Vier Stunden lang am Tag tauschte er den Schläger gegen Gemüse, Obst und Co. „Es gibt keinen Grund, mich dafür so zu loben“, stellte er auf die positive Resonanz angesprochen im „Münchener Merkur“ fest. „Die Vollzeitkräfte machen das ein Leben lang und werden dafür nicht mit einem solchen Lob überschüttet“, sagte er.

Das deutsche Duo Krawietz/Mies gewann 2019 die French Open. picture alliance/dpa Foto:

Eigentlich sei die Idee sowieso anfangs nur ein Scherz gewesen. Dann vermittelte aber eine Bekannte ihm und seinem Tenniskollegen Hannes Wagner an die Supermarktfiliale. Fortan wurde in Schutzmontur Gemüse gepackt und wurden Einkaufswägen desinfiziert.

Nicht immer habe das Spaß gemacht. „Klar gibt es Momente, wo ich sage, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr“, erzählte er „inFranken“.

Das könnte Sie auch interessieren: Comeback in Berlin Tennis-Oldie Haas (42) fordert Zverev heraus

Kevin Krawietz: Endlich wieder auf dem Tennisplatz

Eine gelungene Aktion war es trotzdem – außerdem geht es jetzt ohnehin zurück auf den Tennisplatz. Der Deutsche Tennisbund hat sich ein Konzept einfallen lassen während die normale Profitour ruht.

In Gruppenspielen treten 32 Herren und 24 Damen bis Ende Juli bei der „DTB German Pro League“ gegeneinander an und ermitteln einen Sieger. Für Krawietz ist es bislang allerdings gemischt gelaufen. Zwei Niederlagen und einen Sieg konnte er bisher einfahren. (mp)