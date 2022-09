Auch finanziell: Niemeier fordert mehr Unterstützung für deutschen Tennis-Nachwuchs

Jule Niemeier wünscht sich mehr Geduld und eine bessere Unterstützung für junge Tennis-Spielerinnen auf dem Weg in die Elite. „Man muss der jungen Generation einfach Zeit geben“, sagte die 23-Jährige der „Bild am Sonntag“.

Deutschland ticke anders als Amerika oder Frankreich. Da mache man erst die Schule zu Ende und fange später mit dem professionellen Tennis an. „Abitur machen und nebenbei voll trainieren, das geht nicht. Tennis muss mehr unterstützt werden, auch finanziell, damit das möglich wird“, sagte die Achtelfinalistin der US Open.

„Gefühlt kann jede jede schlagen“: Niemeier empfindet Frauen-Tennis als ausgeglichener

Niemeier hatte in diesem Jahr bereits mit dem Einzug ins Viertelfinale in Wimbledon bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier auf sich aufmerksam gemacht. Sie hält das Tennis bei den Frauen insgesamt für ausgeglichener und spannender als bei den Männern. „Gefühlt kann jede jede schlagen“, sagte sie.

Bei den Männern hätten die Großen Drei Roger Federer (Schweiz), Rafael Nadal (Spanien) und Novak Djokovic (Serbien) das Geschehen extrem dominiert. „Da war es auf gewisse Art und Weise langweilig, weil man immer wusste, dass einer von denen gewinnt“, sagte Niemeier.

„Bei den Damen finde ich es interessant und spannend, weil du in jedem Match 100 Prozent geben musst und weil du nicht weißt, was dich erwartet – egal, wo die Gegnerin in der Weltrangliste steht“, ergänzte sie. (dpa/tw)