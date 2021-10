Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer (34) verstärkt ab Dezember als Experte das Team der ARD-„Sportschau“. Wie der TV-Sender am Donnerstag mitteilte, wird der fünfmalige Weltmeister abwechselnd mit Kati Wilhelm die Rennen analysieren.

Peiffer vertritt damit die ehemalige Weltklasse-Biathletin Magdalena Neuner, die sich derzeit in der Babypause befindet.

Arnd Peiffer wird neuer Experte der ARD-Sportschau

„Für mich ist es toll, dass ich nach zwölf Jahren als Aktiver im Weltcup auf diese Weise weiter ganz nah dran sein darf“, sagte Peiffer, der seinen ersten TV-Einsatz am 2. Dezember beim Weltcup in Östersund haben wird: „Die analytischen Aspekte unserer Sportart haben mich immer fasziniert, und ich freue mich darauf, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in die Wettkämpfe einzutauchen.“

Peiffer hatte seine Karriere im März diesen Jahres beendet und ist nun hauptberuflich an der Bundespolizeischule tätig. Dort setzt er sich für bestmögliche Rahmenbedingungen für Leistungssportler in der dualen Karriere ein. (aw/sid)