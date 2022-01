Das Vermögen von Box-Ikone Floyd Mayweather wird auf über 400 Millionen Euro geschätzt. Da kann man auch schon mal einen achtstelligen Betrag für ein Accessoires hinblättern.

Zu Weihnachten postete der 44-Jährige ein Bild von sich in weißen Sneakern und Louis-Vuitton-Trainingsanzug (Kostenpunkt ca. 5000 Euro).

Auf Instagram: Floyd Mayweather posiert mit Protz-Uhr

Viel lohnenswerter ist jedoch ein Blick auf Mayweathers Handgelenk. Dort prangt die „Billionaire Watch“ von Jacob & Co. Wert: 16 Millionen Euro!

Zumindest zum Zeitpunkt des Kaufes, wie Mayweather in der Bildunterschrift schreibt: „Ich bin an die Spitze gekommen, indem ich mich nicht darum gekümmert habe, also warum sollte ich jetzt damit anfangen. 18 Millionen Dollar für den Zeitmesser!“

Aus wirtschaftlicher Sicht war der Deal zwar nicht der beste, ist das Stück doch mittlerweile „nur“ noch sieben Millionen Euro wert. Ob sich Mayweather darüber ärgert, darf jedoch angezweifelt werden.

Die Gründe für den hohen Preis liegen unter anderem in den 260 Karat Diamanten im Smaragdschliff, dem mit drei Karat Diamanten besetzten Armband und dem 18-karätigen Weißgold-Gehäuse.