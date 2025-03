Abfahrts-Wahnsinn! Emma Aicher feiert ersten deutschen Sieg seit Ewigkeiten

Deutschlands neue Ski-Königin Emma Aicher ist bei der zweiten Abfahrt im norwegischen Kvitfjell zu ihrem ersten Sieg im Weltcup gerast. Die 21 Jahre alte deutsche Hoffnungsträgerin gewann auf der Olympiapiste von 1994 mit drei Hundertstel Vorsprung vor Lauren Macuga aus den USA. Rang drei belegte Cornelia Hütter aus Österreich (+0,19 Sekunden) hinter der Aicher am Vortag als Zweite erstmals in ihrer Karriere auf das Podest im Weltcup gefahren war.

„Ich bin sehr überrascht, es hat sich nicht so gut angefühlt wie gestern, aber ich habe glaub ich die Stellen gut getroffen, wo man Speed mitnehmen kann“, sagte Aicher und ergänzte: „Ich habe versucht, gestern zu vergessen, ich musste es ja heute noch mal machen.“

Seit 2014 gab es zuvor nur einen deutschen Abfahrts-Sieg

Deutsche Abfahrtssiege bei den Frauen sind eine Seltenheit. Der letzte war im Februar 2020 in Garmisch-Partenkirchen Viktoria Rebensburg gelungen, davor hatte im Januar 2014 Maria Höfl-Riesch in Cortina d’Ampezzo gesiegt. Für den Deutschen Skiverband (DSV) ist es der erste Weltcupsieg bei den Alpinen in diesem Winter.

„Unglaublich, ich gönne es ihr natürlich von Herzen, auch wenn das eigene Skifahren ein bisschen schmerzt“, sagte Kira Weidle-Winkelmann, die durch einen Sturz für einen Schreckmoment in der deutschen Mannschaft sorgte. Im Ziel gab die 29-Jährige aber Entwarnung: „Es ist alles ein bisschen steif geprellt, aber sonst ist alles in Ordnung so weit“, berichtete sie im ZDF. (sid/mp)