Der deutsche Handball-Pokalsieger wird ab 2023 offenbar nicht mehr in Hamburg, sondern in Köln gekrönt.

Wie der Handball-Podcast „Kreis Ab“ am Dienstag berichtete, löst die Lanxess Arena in Köln-Deutz die Barclaycard-Arena in Hamburg als Austragungsort des traditionsreichen Finalturniers um den DHB-Pokal ab.

Handball: Final-Four-Turnier ab 2023 in Köln statt in Hamburg

Seit 1994 wird der Titel im Rahmen eines Final Four in der Hansestadt vergeben. Weitere Details sollen demnach auf einer Pressekonferenz Ende des Monats bekannt gegeben werden.

Die Handball Bundesliga (HBL), Veranstalter des Wettbewerbs, wollte den Bericht auf Anfrage nicht bestätigen.