Sie trainieren bei den Profis: Diese vier Talente sind St. Paulis stille Reserve

Sie werden vermutlich jeden Mann brauchen in den kommenden Wochen. Sollte die Saison tatsächlich zu Ende gespielt werden können, wartet ein straffes Programm auf die Profis des FC St. Pauli. Und durch die außergewöhnliche, weil Corona-gesteuerte Vorbereitung drohen die Akkus schneller als bisher gekannt an Inhalt zu verlieren. Gut, dass man auf dem Kiez eine stille Reserve in Form von vier Talenten bei sich weiß.

Ein Quartett aus der U23 ist seit Wiederbeginn der Einheiten stets bei den Profis dabei und wäre im Zweifelsfall bereit, ins kalte Zweitliga-Wasser geworfen zu werden. In Mert Kuyucu hat sich einer schon freigeschwommen. Der Linksverteidiger, der am Montag seinen 20. Geburtstag feierte, war bei den Hinspielen in Regensburg (0:1) und gegen Wehen Wiesbaden (3:1) auf dem Rasen dabei.

Senger träumt noch vom Profi-Debüt bei St. Pauli

Immerhin schon ein halbes Dutzend Mal im Kader hat Marvin Senger gestanden. Der 20-jährige Innenverteidiger war, wie auch Kuyucu, beim Winter-Trainingslager in Valencia dabei und will es dem gleichtun. Ein Einsatz im Unterhaus, möglichst noch am Millerntor, sei „ein Traum, dafür arbeiten wir alle hart“, hatte er im Januar erzählt, sich aber bescheiden gegeben: „Dauerhaft oben dabei zu sein, das wäre schon ein großer Schritt.“

Christian Viet, Marvin Senger WITTERS Foto:

Viet und Franzke ergänzen St. Paulis Profi-Kader

Den hat er geschafft. Im Gegensatz zu Moritz Frahm, der ebenfalls mit in Spanien gewesen war, keineswegs enttäuscht hatte, aber aktuell trotzdem hinten ansteht und Platz machen musste für zwei neue Gesichter.

Maximilian Franzke WITTERS Foto:

Christian Viet zum einen, 21-jähriger Rechtsverteidiger, der im bis dato letzten Punktspiel beim 2:2 in Sandhausen ebenso sein Kader-Debüt gegeben hatte wie Maximilian Franzke (21). Der Rechtsaußen war erst im Januar von der U23 des FC Bayern zu jener St. Paulis an die Elbe gewechselt und wurde relativ früh von Profi-Coach Jos Luhukay für die Übungseinheiten nach oben gezogen.