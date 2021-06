Regionalliga-Torjäger im Anflug: Ein zweiter Becker für den FC St. Pauli

Dimitrios Diamantakos ist schon weg, Viktor Gyökeres nach menschlichem Ermessen auch. Blieben Stand jetzt noch Henk Veerman, sollte der nicht auch noch abgegeben werden, und Boris Tashchy, der aber in Hamburg noch kein Bein an den Boden bekommen hat. In jedem Fall braucht der FC St. Pauli frisches Blut für die vorderste Front, und die kommt wohl aus der Regionalliga Südwest.

Vom Interesse des Kiezklubs am nicht mit Finn Ole Becker verwandten oder verschwägerten André Becker hatte die MOPO bereits berichtet. Der 23-Jährige ballert bei Astoria Walldorf alles in Grund und Boden, hat nach 22 Partien bereits 20 Hütten auf dem Konto.

FC St. Pauli: Regionalliga-Torjäger Andre Becker im Anflug

Kein Wunder, dass sich höherklassige Klubs um den 1,97-Meter-Riesen bemühen, auch Holstein Kiel soll sein Interesse hinterlegt haben.

Laut liga-zwei.de aber besitzt St. Pauli die besten Karten beim Angreifer, der in der Saison 2018/19 noch in der Verbandsliga für die Walldörfer auf Torejagd gegangen war.

FC St. Pauli noch ohne Transfer für die neue Saison

Es wäre die erste Personalie überhaupt, die in Bezug auf die neue Serie von Braun-Weiß getätigt werden würde. Bislang warten auch die Kandidaten im Kader mit auslaufenden Verträgen auf finale Ansagen seitens des Vereins.