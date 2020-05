Polizeigewalt in den USA: Tennis-Star Coco Gauff in Sorge: „Bin ich die Nächste?“

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis (USA) bei einem Polizei-Einsatz formierte sich eine große Protestwelle gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA. Zahlreiche Prominente schlossen sich der Aktion bereits an – und mittendrin sorgt nun auch Tennis-Wunderkind Coco Gauff (16) für Aufsehen.

Die 16-Jährige wendet sich in einem Video über die Social-Media-Plattform „TikTok“ mit einem eindringlichen Appell an ihre Fans. In dem Beitrag zeigt Gauff Fotos von Menschen wie George Floyd, die durch Rassismus zu Tode gekommen sind. In einer Texteinblendung fragt die junge US-Amerikanerin: „Bin ich die Nächste?“ Der Clip endet mit der Botschaft an ihre Anhänger: „Ich nutze meine Stimme. Wirst Du Deine benutzen?“

George Floyd: Proteste gegen Polizeigewalt in den USA

Floyd war am Montag nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben. Der Polizist, der während einer Festnahme minutenlang auf Floyds Nacken gekniet hatte, wurde mittlerweile aus dem Polizeidienst entlassen, festgenommen und angeklagt. Seitdem befindet sich die Großstadt in Aufruhr, es kam bereits zu Plünderungen und Sachbeschädigungen. Der Protest hat sich inzwischen auf die gesamten USA ausgeweitet, selbst weltweit schließen sich Stars und Prominente an.

Gauff legte beeindruckende Karriere hin

Gauff sorgt seit einiger Zeit als Wunderkind für Aufsehen in der Tenniswelt. Zuletzt machte die 16-Jährige auf sich aufmerksam, als sie 2019 beim Wimbledon-Turnier als Qualifikantin bis ins Achtelfinale einzog und ihr großes Vorbild Venus Williams (39) in der ersten Runde mit 6:4, 6:4 besiegte. Im Oktober gewann Gauff im Alter von 15 Jahren das Upper Austria Ladies Linz und feierte somit ihren ersten Titel auf der WTA-Tour.