Wahnsinn! Hamburger Beach Boys stehen im Olympia-Finale – Medaille sicher

Wahnsinn, sie haben es geschafft! Das Hamburger Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler vom ETV hat in Paris das Olympia-Finale erreicht und damit eine Medaille bereits sicher.

Im Halbfinale im vollgepackten Beach-Stadion vor dem Eiffelturm besiegte das deutsche Team die Tokio-Olympiasieger Anders Mol und Christian Sörum aus Norwegen mit 21:13, 17:21, 15:13. Im Endspiel geht es am Samstagabend (22.30 Uhr) gegen Schweden oder Katar um Gold!

Schon jetzt steht fest, dass erstmals seit dem Triumph von Brink/Reckermann 2012 in London wieder ein deutsches Männer-Duo auf dem Olympia-Podium stehen wird. „Das war immer das Ziel jeden Tag im Training“, sagte ein euphorisierter Ehlers. „Es war in ewig weiter Ferne. Einige haben vielleicht auch ein bisschen geschmunzelt, als wir darüber geredet haben, aber wir haben nie aufgegeben.”

Beachvolleyball: Ehlers/Wickler bezwingen Olympiasieger Norwegen

Nils Ehlers blockt am Netz, Clemens Wickler wartet auf die Annahme. IMAGO/USA TODAY Network Nils Ehlers blockt am Netz, Clemens Wickler wartet auf die Annahme.

Ein 1:3 im dritten Satz machten die Hamburger Jungs Spielzug um Spielzug wett, gingen 12:10 in Führung – und gaben diese nicht mehr her. Der zweite Matchball saß – nach Videobeweis. Der Rest waren Jubel und Freudentränen. „Das ist eine Riesenfreude aus dem tiefsten Herzen, die da nach oben kommt, meistens dann auch mit ein paar Tränen“, sagte der 29 Jahre alte Wickler.

In Paris haben Ehlers/Wickler vom ersten Match an einen bislang ungebremsten Siegeslauf hingelegt. Bereits in der Vorrunde hatte das Duo, das seit Ende 2021 gemeinsam auf Sand spielt, drei souveräne Erfolge eingefahren. Ein Ausrufezeichen folgte im Achtelfinale beim 2:0 gegen die Weltranglistenzweiten George/Andre aus Brasilien.

Das könnte Sie auch interessieren: „Der Traum ist da“: Hamburger Beach-Boys wollen aufs Olympia-Treppchen

Der Olympiasieg wäre die Krönung. Ganz Hamburg, nein, ganz Deutschland drückt fest die Daumen! (la)