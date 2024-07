Aller guten Dinge sind drei. Die dritte gemeinsame Saison von Nils Ehlers und Clemens Wickler ist bereits ihre beste – aber sie könnte noch zu einer glänzenden werden. Der Höhepunkt kommt ja jetzt erst: Olympia. Deutschlands beste Beachvolleyball-Männer waren bei den Elite-Turnieren in diesem Jahr Dauergast im Halbfinale, schafften es aber nur einmal aufs Podium. Gelingt den Hamburgern in Paris der große Schritt? Was ihnen bisher dazu fehlt und was sie ändern müssen, erklären die Beach Boys in der MOPO.