„Eine Schande!“ Trump zürnt wegen Olympia-Eröffnungsfeier

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris und insbesondere die Anordnung von Dragqueens an einem Tisch scharf kritisiert.

„Ich bin sehr aufgeschlossen – aber ich fand es eine Schande, was sie getan habe“, sagte der Präsidentschaftskandidaten der Republikaner in einem Interview mit Fox News.

Auf die Frage, welche Art von Zeremonie er sich bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles wünsche, versicherte Trump: „Wir werden kein letztes Abendmahl so darstellen, wie sie es getan haben.“

„Verhöhnung und Verspottung des Christentums“

Bei der Feier in Paris am Freitagabend war Leonardo da Vincis Gemälde „Abendmahl“ nach Ansicht vieler Kritiker unter anderem von Dragqueens nachgestellt worden. Auch in religiösen Kreisen hatte dies für Unmut gesorgt, die französische Bischofskonferenz sprach von einer „Verhöhnung und Verspottung des Christentums“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Etwas, das niemand zuvor gemacht hat“: Lebensgefährlicher Akt bei Eröffnungsfeier

Der Pariser Zeremonienmeister Thomas Jolly hatte die Kritik zurückgewiesen. „Sie werden bei mir nie den Wunsch verspüren, etwas zu verspotten oder zu verunglimpfen“, sagte er: „Ich wollte eine Zeremonie veranstalten, die verbindet und versöhnt.“ (sid/bv)