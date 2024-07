„Etwas, das niemand zuvor gemacht hat“: Lebensgefährlicher Akt bei Eröffnungsfeier

Frankreichs berühmter Hochseilkünstler Nathan Paulin will während der Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele die Seine in 34 Meter Höhe überqueren. „Die Strecke beträgt etwa 350 Meter“, sagte Paulin kurz vor der Eröffnung am Freitag dem Sender France TV Sport. „Die Installation über die Seine war ziemlich aufwändig“, sagte Paulin, der den Fluss auf einer schmalen Slackline etwa in Höhe der Pariser Seine-Brücke Pont Neuf überqueren will.

„Es wird eine Überraschung geben, etwas, das niemand zuvor gemacht hat“, sagte er. Paulin hat bereits mehrere Weltrekorde aufgestellt. Zu seinen spektakulärsten Aktionen zählt sein Gang über eine mehr als zwei Kilometer lange Slackline in 100 Meter Höhe in der Bucht von Mont Saint-Michel. Das zwei Zentimeter schmale Band war zwischen einem Kran auf dem Festland und der Abtei Mont-Saint-Michel gespannt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Organisation ist beschissen“: Riesen-Chaos zu Beginn der Eröffnungsfeier

In Paris ist Paulin bereits zwei Mal über ein Seil balanciert, das zwischen dem Eiffelturm und dem Trocadero über die Seine gespannt war. (sid/mp)