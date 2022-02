Die Skisprung-Asse Karl Geiger und Katharina Althaus bei ihrem doppelten Angriff auf Gold? Die Rodel-Rivalen Felix Loch und Johannes Ludwig? Oder gar die zuletzt oft gescholtenen Biathleten in der Mixed-Staffel? Wer die erste deutsche Medaille in Peking holt, ist offen und spannend zugleich. Die Chance auf ein starkes Auftakt-Wochenende scheint groß.

„Ich bin hochmotiviert und brenne auf die Wettkämpfe“, sagt Geiger, der im Springen von der Normalschanze am Sonntag (12 Uhr/ZDF und Eurosport) zu den Topfavoriten gehört. Im Biathlon sieht die Ausgangslage anders aus. Nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier, die vor vier Jahren in Peking mit zweimal Gold und einmal Silber zur erfolgreichsten deutschen Athletin der Spiele avancierte, sind Medaillen für die Nachfolge-Generation keine Selbstverständlichkeit mehr – so auch zum Auftakt im Mixed über 4×6 km.

Biathlon: Mixed-Staffel startet bei eisiger Kälte

„Ich hoffe einfach, dass ich das zeigen kann, was ich zeigen möchte“, sagt Denise Herrmann vor der ersten Entscheidung am Samstag (10 Uhr/ARD und Eurosport). Die Bedingungen werden alles andere als leicht für Herrmann und ihre Mixed-Partner Vanessa Voigt, Benedikt Doll und Philipp Nawrath: Eiseskälte auf 1700 Metern Höhe lassen den Biathlon-Auftakt zum Kaltstart werden. Selbst eine kurzfristige Verschiebung ist bei Temperaturen von bis zu Minus 20 Grad nicht ausgeschlossen.

Sollte das Quartett leer ausgehen, hat Skispringerin Althaus gleich danach die nächste Chance. Und die ist im Einzelwettbewerb größer als gedacht: Norwegens Schanzen-Queen Maren Lundby fehlt ebenso wie kurzfristig auch die Corona-erkrankte Topfavoritin Marita Kramer (Österreich). „Ich kann vorne mitmischen, meine Saison läuft richtig gut“, sagt Althaus vor der dem Springen am Samstag (11.45 Uhr). Sollte es für sie im Einzel nicht mit dem Podest klappen, wartet Montag die nächste Chance im Mixed-Team.

Olympia: Geiger, Althaus, Loch und Ludwig mit Medaillen-Chancen

Wie man die erste Medaille und das erste Gold fürs deutsche Team gewinnt, weiß Felix Loch ganz genau. 2014 in Sotschi gelang ihm beides mit dem Einzeltriumph. Diesmal ist das Rodel-Ass in den vier Läufen Samstag (12.10/13.50 Uhr) und Sonntag (12.30/ 14.15) eher der Jäger: Stallrivale Johannes Ludwig gewann im Olympia-Winter fünf Weltcups, Loch nur einen.

Schanze, Strecke oder Kanal – wo darf das deutsche Team erstmals über Edelmetall jubeln? (tim/sid/dpa)