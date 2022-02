Es ist eine der ganz besonderen Olympia-Geschichten: Gerade erst war sie noch als Krankenschwerster an der Corona-Front tätig, am Sonntag gewann sie Olympia-Gold. Vicky Wright holte mit dem britischen Frauen-Curling-Team olympisches Gold in China. Dass sie seit den steigenden Inzidenzen neben ihrem Training auch weiterhin im Krankenhaus arbeitete, war für sie „eine logische Entscheidung“.

Die Arbeit als Krankenschwester und der Sport gleichen sich perfekt in Vicky Wrights Leben aus. Beim Curling vergisst sie den stressigen Krankenhausalltag, durch den sie wiederum sehr präzise und ordentlich auf der Eisstockbahn agiert.

Olympia: Corona-Krankenschwester gewinnt Gold im Curling

Anfang 2020 kehrte die damals in Kanada lebende Wright zurück nach Schottland, um wieder als Vollzeitkrankenschwester im Forth Valley Royal Hospital zu arbeiten. Dass sie mit Beginn der Pandemie zurückkommen und helfen musste, war für die 28-Jährige direkt klar.

Noch bis Anfang Januar war Wright auf der B11 – die Corona-Intensivstation ihres Krankenhauses – tätig. Erst kurz vor Olympia ging sie auf Teilzeit zurück, um sich intensiver auf die Winterspiele in Peking vorbereiten zu können. Die leitende Krankenschwester Lisa McCann sagte kürzlich dazu: „Die B11-Familie könnte nicht stolzer auf Vicky sein Und wir können es kaum erwarten, mit der Arbeit an der Seite eines Superstars zu prahlen!“

Curling: Vicky Wright holt Olympia-Gold mit Großbritannien

Doch nicht nur Wright wird als Heldin zurückkehren. Das gesamte Curling-Team wird aktuell gefeiert. Denn die Männer holten Silber und die Frauen sogar Gold – das erste Mal seit 20 Jahren.

Wrights Verlobter Greg Drummond, der 2014 in Sotschi olympisches Silber im Curling gewann, sagte gegenüber „Sky News“, sie habe die ganze Woche über versucht, ruhig zu bleiben. „Ich gebe ihr meine Ratschläge, aber ob sie sie beherzigt, ist ihre Sache“, sagte er und freute sich: „Ich könnte nicht stolzer auf sie und das gesamte Team sein.“

Es gibt nach Olympia 2022 nun also einiges zu feiern auf der Station 11B – eine zurückliegende Goldmedaille und eine bevorstehende Hochzeit von Wright und ihrem Verlobten. (fe)