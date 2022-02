Bayern-Fans haben sich nach dem Champions-League-Spiel in Salzburg (1:1) über unverhältnismäßig hohe Ticket-Preise beschwert. RB Salzburg bestätigte nun, dass sie bereits Kontakt zur UEFA aufgenommen hätte, um das Problem aufzuklären.

Laut der Bayern-Fanklub-Vereinigung „Club Nr. 12“ sei es in Salzburg zu einer „regelunkonformen Preisgestaltung“ gekommen. Die Bayern-Fans fordern nun eine Teilrückerstattung der Ticket-Preise.

Champions League: Bayern-Fans beklagen zu hohe Ticketpreise

RB Salzburg habe gegen Artikel 19 des UEFA-Sicherheitsreglements verstoßen, welcher besagt, dass die Preise für Gästekarten „nicht höher sein“ dürfen „als jene für Karten einer vergleichbaren Kategorie, die den Anhängern der Heimmannschaft verkauft werden“.

Die Preise für die Bayern-Fans sollen fast doppelt so hoch gewesen sein wie die der Österreicher. „Wir werden die UEFA auffordern, RB anzuweisen, den Bayern-Fans die zu viel veranschlagte Eintrittskartenbeträge zurückzuerstatten“, fordert die Bayern-Fanvereinigung. Die Football Supporters Europe haben ebenfalls umgehend Beschwerde bei der UEFA eingereicht.

UEFA prüft Preise bei Salzburg gegen FC Bayern

„Es gibt dazu Kontakt mit der UEFA, der Prozess läuft“, äußerte sich RB Salzburg gegenüber dem „Kicker“. Zu möglichen Rückerstattungen erklärt die Presseabteilung: „Da möchte ich dem laufenden Prozess nicht vorgreifen, aber was ich sagen kann, ist, dass die Preisgestaltung für die Tickets in enger Abstimmung mit dem FC Bayern erfolgt ist. Die 60 Euro betrafen auch nur den unteren Rang im Gästesektor, und es ist mit dem FC Bayern abgestimmt, dass das Ticket-Pricing beim Rückspiel in München genauso gestaltet werden wird.“ Dies wäre wiederum ein Verstoß des FC Bayern gegen Artikel 19.

Solche Verstöße gegen Artikel 19 sind kein Einzelfall. Bereits vor einigen Jahren mussten die Bayern-Fans beim RSC Anderlecht tiefer als gewohnt in die Tasche greifen. Die Folge: Anderlecht musste das Geld zurückerstatten. Dies passiert nicht nur den Bayern-Fans – es scheint ein strukturelle Problem zu sein. Deswegen engagieren sich die Football Supporters Europe schon lange für eine faire und transparente Preisgestaltung – und geraten dabei immer wieder mit der UEFA aneinander. (fe)