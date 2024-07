Schon in Hamburg aufgetreten: Wer war die Heavy-Metal-Band bei der Eröffnungsfeier?

Mit buntem Feuerwerk, Laser-Show und eindrucksvoller Boots-Parade auf der Seine wurde am Freitag der Beginn der Olympischen Spiele in Paris gefeiert. Weltstars wie Céline Dion und Lady Gaga gaben ihr Können zum Besten. Aber auch eine weitere Band zog mit einem beeindruckenden Auftritt die Aufmerksamkeit auf sich. Wer sind „Gojira“?

Paris ist im Olympia-Fieber: Am Freitagabend war die Eröffnungsfeier des Sportevents, für das rund 6800 Athlet:innen in die französische Hauptstadt gereist sind. Für Überraschung sorgte dabei sicherlich der Auftritt der französischen Death Metal-Band Gojira. Die vier Mitglieder schrieben nicht nur Geschichte als erste Metal-Band, die jemals bei einer Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auftrat – auch ihre Performance in der Pariser Conciergerie wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Beeindruckender Auftritt in der Conciergerie

Mit Gitarren und Schlagzeug stand die Band auf den Erkern und Vorsprüngen des historischen Gebäudes an der Seine. Für mehrere Minuten ließen sie das alte Gemäuer mit ihrer Interpretation des französischen Revolutionsgesangs „Ah! Ça ira“ erbeben. Vom Fuß des ehemaligen Gefängnisses schossen Flammen in die Höhe. Begleitet wurden die rockigen Sounds der Band vom Operngesang der klassischen Sängerin Marina Viotti. Auch ein in dunkle Kutten gekleideter Chor sang mit. Schaurig, extravagant – begeisternd.

Die vier Mitglieder von „Gojira“ standen während ihres Auftritts auf Vorsprüngen der Pariser Conciergerie an der Seine. picture alliance / DPPI media | Pasquale Golia Die vier Mitglieder von „Gojira“ standen während ihres Auftritts auf Vorsprüngen der Pariser Conciergerie an der Seine.

Das Revolutionslied an der Conciergerie zu performen ist von symbolischer Bedeutung: Im 10. Jahrhundert erbaut, diente die Conciergerie wechselnd als Justizpalast und Gefängnis. Die berühmteste Gefangene: Frankreichs ehemalige Königin Marie-Antoinette, die im Zuge der Französischen Revolution öffentlich hingerichtet wurde.

Gojira trat schon in Wacken auf

In Frankreich hat die Band schon lange einen Namen in der Metal-Welt. Doch auch bei uns im Norden sind Gojira nicht unbekannt: 2018 trat die Band beim Wacken Open Air in Schleswig-Holstein auf und begeisterten dort mit ihren experimentellen Sounds die Metal-Heads. Und auch in Hamburg war die Band schon mehrfach zu Besuch: Zuletzt traten sie im März 2017 während ihrer „Magma“-Tour in der Markthalle auf. Sieben Jahre zuvor machten sie mit ihrer „The Way of All Flesh“-Tour Halt im Club Logo (Rotherbaum)

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Beste bei Olympia: Diese 35 Sportler sind in Paris dabei

Gegründet wurde die Band 1996 unter dem Namen „Godzilla“. 2001 wurde sie dann in „Gojira“ umgetauft. Mitglieder sind die Brüder Joseph und Mario Duplantier sowie Gitarrist Christian Andreu und Bassist Jean-Michel Labadie. Seit 2001 hat die Band sieben Studioalben veröffentlicht. Das letzte Album „Fortitude“ erschien im Jahr 2021. (mwi)