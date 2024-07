Es ist das größte deutsche Olympia-Team seit der Wiedervereinigung. 473 Athletinnen und Athleten sind für Schwarz-Rot-Gold bei den Sommerspielen in Paris dabei. 35 von ihnen sind Olympioniken aus Hamburg. Auffällig: 20 sind weiblich. Hanseatische Frauen-Power! Im gesamten „Team D“ ist das Geschlechterverhältnis dagegen nahezu ausgeglichen. Die MOPO sagt, welche Hamburger Jungs und Deerns beim Mega-Sportereignis am Start sind und in welchen Sportarten und Disziplinen sie sich mit der Weltelite messen.