Schock in der Schwimmhalle: Athletin bricht zusammen

Am Freitagvormittag ist es in der Schwimmhalle der Olympischen Spiele in Paris zu einem dramatischen Ereignis gekommen. Die slowakische Schwimmerin Tamara Potocka brach unmittelbar nach ihrem Wettkampf am Beckenrand zusammen und musste sofort vom medizinischen Team betreut werden. Offenbar hatte die 21-Jährige ihre Belastungsgrenze überschritten und kollabierte, als sie aus dem Wasser stieg.

ARD-Kommentator Tom Bartels, der gerade mit TV-Expertin Dorothea Brandt über die deutsche Schwimmerin Isabell Gose diskutierte, zeigte sich schockiert. „Das haben wir so lange nicht mehr gesehen, aber eine Athletin aus der Slowakei, Tamara Potocka, ist wirklich zusammengebrochen hier, musste sofort beatmet werden, da wurde Sauerstoff zugeführt“, kommentierte der 58-Jährige den Vorfall.

Expertin Brandt erklärte, dass so etwas normalerweise erst nach dem Wettbewerb passieren würde, „wenn das Laktat dann noch mal richtig reinkommt und dieses extreme Adrenalin absackt“.

Die Slowakin wurde schlussendlich auf einer Trage aus der Halle abtransportiert, soll laut den Veranstaltern aber bei Bewusstsein und unter ärztlicher Aufsicht sein.

Die Nachrichtenagentur TASR zitierte die Betreuerin des slowakischen Schwimmteams Ivana Lange mit diesen Worten: „Tamara Potocka ist Asthmatikerin und hat nach dem Schwimmen einen Asthma-Anfall erlitten. Sie hatte ihre Asthma-Medikamente nicht dabei, deshalb ist sie kollabiert.“ Lange sagte zudem: „Im medizinischen Betreuungsraum hat sie Sauerstoff bekommen und vermutlich auch Medikamente. Sie war dabei ansprechbar und kommunizierte. Einige Zeit wird sie nun im Krankenhaus zur Beobachtung verbringen.“ (mit dpa)