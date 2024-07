Von „Game of Thrones“ zu Olympia-Gold: Irischer Schwimmer schreibt Geschichte

Der irische Schwimmer Daniel Wiffen hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Mit seinem Sieg über 800 m Freistil gewann der 23-Jährige die erste olympische Goldmedaille für Irland im Schwimmen. Doch Wiffen ist nicht nur im Wasser erfolgreich – er hat auch eine überraschende Vergangenheit als Statist in „Game of Thrones“.

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Nathan trat er insbesondere in den berühmten Episoden der „Roten Hochzeit“ in der dritten Staffel auf. Dank seiner Schwester, die eine bedeutende Rolle als eine der Töchter von „Waldar Frey“, konnten die Zwillinge in einigen Szenen mitwirken, was Wiffen als „ziemlich cool“ empfand.

In ihrer Kindheit hatten die Brüder auch Auftritte in britischen Kindersendungen – später mischten sie in einer Folge der „Frankenstein Chronicles“ mit.

Das könnte Sie auch interessieren: „Bitterer Beigeschmack”: Schwimmerin Köhler hofft auf Gerechtigkeit

Bei Olympia wurde Wiffen dann vom Statisten zum Protagonisten. Über die 800 m Freistil schwamm der Ire eine Zeit von 7.38,19 Minuten und sicherte sich damit den ersten Platz vor US-Schwimmer Bobby Finke und dem Italiener Gregorio Paltrinieri.